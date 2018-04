¿Amigos con derecho a roce?: Barón dijo que “adora” a Delpo

La actriz reconoció la visita del tenista, negó una reconciliación pero generó dudas: “No es una relación terminada”

¿Qué onda estos dos? ¿Son, lo que se dice, amigos con derecho a roce? Al menos, es lo que dejó en evidencia Jimena Barón ayer, al ser consultada por la visita del tenista a su departamento, el jueves por la tarde, algo que no pasó inadvertido por curiosos vecinos que se encargaron de ventilar la “primicia” con lujo de detalles.

Recién llegada de Córdoba, a donde viajó para dar un show en el marco de su gira debut musical, Jimena Barón se enfrentó a los movileros que la esperaban en el aeropuerto y no esquivó el bulto.

De movida, reconoció el encuentro con el tandilense, aunque negó una reconciliación y dejó en claro que son dos ex buena onda, como estos que abundan en la actualidad.

“Estuvo en mi casa, sí, pero no volvimos. Nunca dejamos de estar en contacto y lo conté también”, manifestó la sexy cantante, sobre el vínculo que mantiene con Delpo tras su ruptura, en febrero pasado.

“Después no corresponde que cuente las cosas porque ya no somos pareja. Una cosa es hablar de tu pareja y otra de una persona con la que estuviste”, aclaró Jimena.

La presencia del deportista en la casa de la actriz sorprendió, sobre todo, porque se dio en una semana de varios rumores. Primero trascendió que el padre de Delpo la había mandado a seguir cuando eran pareja por un detective privado (algo que ella negó) y después se rumoreó con un supuesto romance del tenista con una periodista deportiva. Al respecto, ella manifestó: “No tengo idea, de su vida privada no sé. Pero lo que a él lo haga feliz, a mí me va a hacer feliz también”.

Pero lo mejor llegó más adelante, cuando reveló detalles del vínculo que mantienen: “No es más una relación de pareja pero no es una relación terminada. Él con Momo tiene un vínculo súper importante. Yo viví separarme con una persona con hijos y que me digan que ya no los podía ver más y es súper doloroso. Entonces a mí me interesa que ellos estén contactados. Yo lo adoro a Juan, me pone feliz su momento”.