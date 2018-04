Macri relanzó exportación de limones y se refirió a los aumentos de tarifas: "no soy mago"

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy en Tucumán el acto simbólico previo a la partida del primer camión exportador de limones hacia Estados Unidos desde 2001 y, en alusión a las tarifas, aseguró que no es un mago ni un estafador.

El jefe del Estado aprovechó así la ocasión para hacer una obvia alusión al tema de la suba de las tarifas públicas, luego de que al mediodía fracasara una sesión especial en Diputados, promovida por la oposición, para debatir un proyecto para frenar los aumentos.

"No soy mago, me encantaría pero no me sale, porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad, y nada que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad. Todo lo que vale se construye con el esfuerzo personal, ese esfuerzo que te gratifica, que te levanta la autoestima", enfatizó el Presidente.

Inmediatamente antes, había señalado que "avanza la generación de energía porque sin energía nada de todo esto funciona", y agregó: "Energía que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar".

Macri afirmó también que "apostamos a la capacidad argentina y a las economías regionales, que son una fortaleza que tenemos y la hemos potenciado", y aseveró que "todo tiene que funcionar mejor porque cada vez habrá más argentinos con trabajo de calidad, que es lo que todos queremos".

Macri, quien visitó Tucumán por octava vez desde que asumió en diciembre de 2015, participó junto al gobernador Juan Manzur, en el departamento de Cruz Alta, del acto que precedió a la salida del primer camión de limones hacia Estados Unidos en 17 años, que lleva 30 toneladas de ese producto de la empresa Argenti Lemon.

El año pasado Macri se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para eliminar la prohibición, y luego de algunos meses de negociaciones, finalmente se destrabó la imposición norteamericana. Hoy "es un día muy importante para la enorme familia que mueve este sector de la economía", sostuvo Macri, que antes del acto se reunió con la Mesa Citrícola, con la meta de expandir las exportaciones a países como "India, Corea, Japón o Canadá", según indicó el Presidente en el acto.

MACRI ALMORZÓ CON DOCENTES Y ALUMNOS DE UNA ESCUELA DE ALTA MONTAÑA EN TUCUMÁN

El presidente Mauricio Macri visitó hoy una escuela de montaña ubicada en la zona de Anfama, en Tucumán, donde almorzó con profesores y alumnos, además de reunirse con la directora del establecimiento, a quien había saludado el año pasado por el Día del Maestro.

Como ya es costumbre en cada una de sus visitas a la provincia, el mandatario mantuvo contactos con vecinos y esta vez el lugar elegido fue Anfama, una localidad de alta montaña que está ubicada entre Raco y Tafí del Valle, en la zona este de la provincia. Según informaron desde Presidencia, Macri almorzó con profesores y alumnos de la escuela 215 Virgen de la Merced de Alto de Anfama.