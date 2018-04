Orión en medio de un escándalo por una acusación en su contra en Chile

El arquero argentino Agustín Orión se vio involucrado en las últimas horas en Chile en un escándalo a partir de algunas publicaciones que lo acusaron por un supuesto insulto racista a un jugador rival.

Las publicación salieron con dureza a acusar al golero de haberle dicho "andate mono" a Jean Beausejour expulsado en el clásico en el que Colo Colo le ganó 3 a 1 a Universidad de Chile como visitante.

Si bien el informe del árbitro no consignó esa situación, la prensa chilena publicó que el tribunal disciplinario de la Asociación Nacional de Fútbol analizaba una posible sanción para el arquero argentino.

Frente a esta situación, Orion anunció que irá contra los medios que convalidaron la versión de su insulto racista: "Después de meditar con mis cercanos, me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dijeron cosas que no fueron así".

Orion, que juega en el Colo Colo, dijo también que "es un tema muy grave" y que "no debiera ser tomado a la ligera".

"No estoy enojado, estoy dolido por cosas que han hablado sin fundamentos personas que hay en el medio. Lo que se hace y dice en la cancha queda ahí. Me puedo hacer cargo de lo que digo; no de lo que no dije. Había un montón de gente, entre árbitros y jugadores, y nadie escuchó nada, entonces no sucedió", añadió Orión.