La insólita acusación del ex DT de Bélgica al arquero Courtois que terminó en querella

El arquero y una de las figuras del seleccionado de Bélgica, Thibaut Courtois, quien juega en Chelsea de Inglaterra, fue acusado por el ex entrenador del equipo nacional belga Marc Wilmots de divulgar, a través de su padre, la formación del equipo durante la Eurocopa de Francia 2016.

"Daba la charla técnica a las 18.00 y 18.15 ya estaba la formación del equipo en las redes sociales. Eso significa que un jugador había vendido a la selección y varios periodistas franceses me confirmaron que Thierry Courtois, padre de Thibaut había contado todo" dijo Wilmots al canal belga BelnSports.

El ex entrenador del equipo Belga en la Eurocopa agregó: "Esa actitud significa que no respetas a tu patria. Me da pena, porque tuve que esperar hasta una hora antes del partido a saber la alineación del rival. Eso fue terrible porque el oponente ganaba tiempo frente a nosotros. Lo sabía todo y podía prepararse mejor".

Por su parte, Thierry Courtois calificó a las acusaciones como "difamaciones" y declaró: "Es una acusación muy seria que no comprendo. Yo mismo he sido un gran atleta, entrenador y director técnico. Cuando trabajas juntos por un objetivo, no puede haber filtraciones. Es una tontería. Si él dice que tiene pruebas, que las presente", se defendió.

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer M. Wilmots hebben mijn vader en ik samen beslist een strafklacht in te dienen. Zie tekst voor meer info. pic.twitter.com/c0d7SMcuBe — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 24 de abril de 2018

Bélgica fue eliminada en cuartos de final de la Euro 2016 cayendo ante Gales bajo el mando de Wilmots, quien fue reemplazado luego en el cargo por el español Roberto Martínez.

El seleccionado belga formará parte del Grupo G en la Copa del Mundo de Rusia 2018 junto a Panamá (el debut será el 18 de junio en Sochi), Túnez (23 de junio en Moscú) e Inglaterra (28 de junio en Kaliningrado).