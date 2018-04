¿Quién lo dijo?: "Si Sampaoli me tiene que dar una mala noticia, que sea cara a cara"

Entre las dudas que le quedan a Jorge Sampaoli en el armado de la lista definitiva para Rusia, el arco es uno de los puestos que ofrece mayores incógnitas.

Todo empezó a configurarse a partir de las notables apariciones de Franco Armani en River. El pedido unánime de la prensa y el clamor popular pidiendo su inclusión también estarían influyendo en el DT que ha seguido de cerca su actuación.

¿Pero quién saldría en caso de entrar Armani? Romero es número puesto por sus años en la Selección y Nahuel Guzmán es uno de los líderes en la mesa chica del grupo. Quedaría Wilfredo Caballero quien ya salio a hablar sobre la situación.

"Si Sampaoli me tiene que dar una mala noticia, prefiero que sea cara a cara", tiró Caballero hace pocas horas. Pero también dijo al respecto: "No me gustaría quedarme afuera del Mundial, sería un golpe duro. Igual hay que aceptar las decisiones... Todo sea por el bien de la Selección", afirmó el arquero.

Como se recordará, el futbolista boquense fue convocado recién para los últimos amistosos de Argentina y su muy buena actuación ante Italia parecía otorgarle un lugar en Rusia. Incluso algunos lo señalaban como titular. Hasta que llegó el 6-1 en contra con España y comenzaron las dudas que crecieron después de las atajadas de Armani en River.