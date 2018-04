Cambaceres pone en juego su permanencia en la Primera C

Recibe a las 15:30 a Dock Sud, su rival directo en la pelea por no descender. De ganar, quedará a dos puntos con tres fechas por delante

Se acabaron las palabras para Defensores de Cambaceres. Esta tarde a partir de las 15:30, tendrá por delante el partido más importante del semestre, cuando reciba en el estadio 12 de Octubre y con el arbitraje de Gonzalo Beloso, a Sportivo Dock Sud, en un choque determinante que puede sentenciar su suerte en la Primera C.

Los dos equipos con los peores promedios en la divisional, se verán las caras en un partido crucial, a cara o cruz, más allá de que aún le quedan al campeonato tres fechas (nueve puntos en juego).

Cambaceres aparece último en la tabla que nadie quiere mirar, a cinco unidades del rival de esta tarde. Por eso, se ve obligado a ganar a cualquier precio para descontarle y mantener la esperanza de seguir con vida en el categoría.

Un empate o una derrota, prácticamente lo condenará al descenso, algo que el pueblo del Rojo no quisiera imaginar.

A TODO O NADA

Cambaceres viene de cuatro derrotas al hilo. Y justamente esa racha negativa le impidió acortar diferencias respecto del Docke, que desde que Gabriel Manzini (ex goleador del Rojo) se hizo cargo del plantel, hilvanó buenos resultados que le permitieron alejarse un poco más en la tabla de los promedios.

La de esta tarde, puede ser la última gran oportunidad para los dirigidos por Cristian Ferlauto de seguir dando pelea. Cualquier resultado que no sea la victoria, lo dejará con un pie en la última categoría del fútbol argentino, algo que no sucedía desde 1984, año en que consiguió precisamente el ascenso a la C.

AL FINAL HABRÁ TRES CAMBIOS

Tras el entrenamiento de la víspera, Ferlauto terminó de darle forma al once titular.

Habrá tres modificaciones respecto del equipo que jugó contra Leandro Alem: Emiliano Gómez jugará por el suspendido Gonzalo Pérez; Cristian Fernández será titular por Mariano Romero; y Lucas Villar ingresará por Brian Asteazarán.

De esta manera, los once para jugar hoy serán Juan Arias Navarro; Brian Martínez, Emiliano Gómez, Adrián Albornoz y Rodrigo Díaz; Cristian Fernández, Lucas Villar, Nicolás Paolorossi y Facundo Sanseverino; Jonathan Fernández y Lautaro Palacios.

Los suplentes serán Sergio Meli, Enzo Caroccia, Fermín García, Brian Asteazarán, Mariano Romero, Jonathan Da Luz y Matías Brianese.

ALMUERZO EN LA SEDE

En señal de apoyo a los jugadores y el cuerpo técnico, de cara al trascendental partido de esta tarde, los dirigentes del Rojo organizaron ayer, en la sede social, un almuerzo.

ARRANCA LA FECHA

Con seis encuentros, esta tarde a partir de las 15:30 se pone en marcha la fecha 35 del torneo de Primera C.

Este es el programa de partidos: Sp. Barracas vs. Argentino (Q); El Porvenir vs. Excursionistas; Ituzaingó vs. Justo José de Urquiza; Midland vs. Leandro Alem y Berazategui vs. Cañuelas.