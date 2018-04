Inundados marcharon con fuertes demandas a cinco años de la trágica noche del 2 de abril

Reclamaron por “obras, justicia, subsidios y un plan de contingencia” para atenuar las consecuencias de tormentas intensas

Nublado, pesado el clima, con la amenaza, por momentos, de la lluvia sobre sus cabezas, las asambleas vecinales de Inundados recordaron ayer en el eje cívico de la Ciudad, con una marcha por la avenida 51 que unió plaza Moreno con plaza San Martín, la tragedia que hundió a La Plata bajo el agua, el 2 de abril de 2013.

Como si no hubieran transcurrido estos cinco años, los damnificados por la inundación siguen reclamando lo mismo de entonces: “obras, justicia y subsidios”, además de un plan de contingencia, con compromiso fuerte del Estado, para atenuar las consecuencias de cualquier tormenta intensa que pueda descargarse sobre la Región.

“El agua bajó, las marcas quedan”, señalaban banderas, pancartas y remeras de las asambleas de Barrio Norte, Parque Castelli y Tolosa. Después de un rato de espera para terminar de congregarse en el playón de acceso del Palacio Municipal, mientras acompañaban, como todos los 2 de abril, a las organizaciones vinculadas a la lucha por la visibilización del autismo (ver página 15) que se manifestaban en el otro costado de la explanada, salió la marcha, a paso de hombre, y al ritmo de cánticos de protesta, por el bulevar de 51. Unas 300 personas se apostaron en plaza San Martín justo enfrente de la entrada a la Gobernación.

“Aquel 2 de abril nos tapó el agua y la corrupción, mientras que el Estado nos abandonó por completo. Y cinco años después no se hizo justicia; los principales funcionarios no fueron procesados; no se completaron las obras hidráulicas, y siguen sin coordinar los distintos niveles de gobierno un plan de contingencia”, sintetizó una de las manifestantes que habló en el breve acto.

Para este quinto aniversario de aquel fatal martes de un fin de semana largo que culminó con casi toda la Ciudad sumergida, las asambleas vecinales que dan pelea desde entonces elaboraron un extenso documento que se leyó durante el acto en plaza San Martín.

Tras recordar a las víctimas fatales de la inundación (“más de 89”, insistieron las organizaciones que sostienen que el número de fallecidos es mayor al suministrado oficialmente), se cuestionó el “lento” proceso de las obras de ensanche o de canalización de arroyos que si bien se encuentran en marcha no avanzan lo suficiente y se dilatan los plazos de finalización mientras que, se remarcó, “estamos más expuestos que antes del fatal 2 de abril”.

Para los integrantes de las asambleas de Inundados, la tormenta del 18 de marzo pasado (se inundaron calles y hubo casas donde entró el agua) fue una “prueba” de que todavía no se completaron las obras que pueden evitar los anegamientos.

Durante el acto también se criticó las gestiones actuales en la Provincia y la Ciudad: “Los distintos niveles de gobierno, cinco años después, siguen sin coordinarse y el Comité de Cuenca que manda la ley no se reúne”, resaltaron.