Disparen contra Sanz: una ex del periodista dice que es bipolar y mitómano

Juan Cruz Sanz pasa un momento tremendo, luego de que se filtraran en internet videos suyos consumiendo drogas y satisfaciéndose sexualmente. Si bien en los videos no se ve delito, a raíz de su aparición una tuitera afirmó haber mantenido relaciones con el periodista siendo menor, y en medio del escándalo quedó desvinculado de “Cortá por Lozano”, programa del cual se había ausentado pidiendo licencia médica.

Y mientras todo esto ocurría, Tamara Bella –ex pareja de Juan Cruz- se refería en televisión a su breve relación con el panelista con durísimas declaraciones.

“Por suerte fueron 20 días de relación. Digo por suerte porque me quedé helada con estos videos. Él tiene dos nenas chiquitas y como mamá digo gracias a Dios que me pude separar a tiempo. Nos separamos abruptamente por cuestiones que noté raras”, explicó.

Bella dijo que no es ella la protagonista de los videos, contó que “terminamos mal por razones que nada tienen que ver con esto” y se desquitó contra el periodista: “Es mitómano, es una persona bipolar, pero no quiero patearlo cuando ya está en el piso. Él me propuso, al día 13 de relación, matrimonio en un canal. Mentía todo el tiempo. Es muy actor. Se tatuó la fecha en que nos conocimos. En ese momento, ante el ninguneo de parte de él, me sentí dolida. Las cosas que me hizo, las cuales no voy a contar, no son propias de un hombre”.

La modelo explicó cuando le tiraron un poco de la lengua que al momento que comenzó a salir con Juan Cruz comenzó a recibir mensajes de otras chicas que tenían una relación abierta con él.

“Varias chicas me escribieron que él tenía relaciones abiertas con ellas y que se enteraron de la relación de Juan Cruz conmigo por la televisión. Con él no tuvimos relaciones”, concluyó. ¿Tienen que ver las declaraciones con las acusaciones de Jaitt sobre pedofilia? No. Pero si te ven mal...