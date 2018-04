Una panelista de Intrusos será madre soltera por inseminación a los 45 años

Se trata de Débora D'Amato, que dio la noticia en vivo durante el programa



Débora D'Amato, panelista de Intrusos, reveló hoy en vivo que está embarazada a los 45 años gracias a la inseminación artificial.

Según expresó durante el programa: “Lo mío fue bastante particular porque cuanto tuve que elegir el perfil genético no me importaba nada. Dije que no me sentía capacitada para elegir, para decir si querés un asiático, un latino, un rubio… No pude. Ni vi las fotos, le dije al médico que fuera alguien parecido a mí, que el que no quisiera nadie, me lo dieran a mí. No sé la raza. Quería dos y me sacaron cagand…”.

Luego, la periodista contó cómo siguió el proceso: “Había ido descreída, no me quería ilusionar y cuando llegó el momento, no pregunté nada. Esperé 12 días después de la inseminación y no tuve ansiedad. Me di cuenta por el instinto animal, mi gatita se me durmió a upa y es bastante distante. Esa fue la primera pauta y además ese día me sentí mal. Fui a la casa de mi vieja, sentí el teléfono y era el médico. Me dijo ‘estás embarazada’. Pobre mi mamá, no entendía nada, no sabía nada del proceso. Le dije que iba a ser abuela, se emocionó muchísimo y me preguntó si del papá sabía algo. Le dije que había sido por un tratamiento y con sus 84 años fue bastante canchera”.

Finalmente, muy emocionada, confesó: "Soñé con tener una familia grande y un día dije ‘es ahora o nunca’. Estoy lista para la vida que viene. Quiero una nena, se viene el matriarcado. Pero siento que va a ser varón. Mi médico ya sabe el sexo, pero no me lo quiso decir. Tengo dos nombres, que me gustaron toda la vida: Lola y Enzo”.