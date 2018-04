En los comercios platenses la obligatoriedad del posnet, por ahora, genera dudas y reparos

“Nos vinieron a anotar para darnos un posnet, pero todavía no lo tenemos y no sabemos si eso va nos ayudará a aumentar las ventas” Rosemary Alvarez Verdulera

“Estoy en contra del posnet en los comercios chicos, con lo que nos sale en determinados productos vamos a trabajar a pérdida y la actividad no se sostiene” Augusto Tur Kiosquero

“En estas agencias no se hace nada en negro, por eso el posnet tal vez no se justifique como en otras actividades y cause demoras en la atención” Marcelo Módolo Agenciero