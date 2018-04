Los gremios docentes rechazaron otra oferta y la Provincia liquidará un 5% de aumento a cuenta

El Ejecutivo no se movió de la propuesta del 15 por ciento, pero mejoró las sumas por fuera del sueldo, como el plus por presentismo, capacitación y materiales. “Los maestros no pueden seguir esperando que nos pongamos de acuerdo con los gremios”, dijo Vidal.

los gremios docentes le bajaron el pulgar a la oferta del gobierno provincial, hoy harán paro y marcharán en nuestra ciudad / télam