Arrancó el paro docente y junto a otros sectores movilizan a Gobernación

De la concentración participarán médicos, judiciales y los estatales que rechazan la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense

Empleados administrativos, docentes, judiciales y trabajadores del área de la salud en la provincia de Buenos Aires realizan hoy un paro "en rechazo al ajuste y al 15% de aumento salarial" ofrecido por el gobierno de María Eugenia Vidal (aceptado ayer por los principales gremios estatales, pero rechazado por los sindicatos de maestros) que incluirá una movilización a la Gobernación.

Tras el fracaso de la paritaria docente de ayer, los sindicatos de maestros realizan hoy la tercera jornada de paro del año, lo que resentirá las clases en 16 mil establecimientos educativos.

Además del paro en escuelas públicas, se verá afectado el servicio en 80 hospitales, ministerios públicos y tribunales provinciales.

Así lo ratificaron hoy en un comunicado conjunto los estatales de la ATE, los médicos de la CICOP, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los maestros de SUTEBA, la FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

Esas centrales obreras realizarán una marcha conjunta a la Gobernación concentrando a las 10:30hs. en Plaza Italia por "paritarias sin techo y en rechazo al 15 por ciento de aumento en cuotas, en defensa del IOMA y del IPS, y por mayor presupuesto en salud, educación, justicia y niñez".

El Frente de Unidad Docente (FUD) rechazó ayer una nueva propuesta salarial del gobierno bonaerense, que al 15% de aumento sumó un adicional anual de 2.520 pesos por material didáctico.

En la sexta oferta salarial concretada por el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia propuso un incremento del 15 por ciento, a pagar en tres tramos: el 7% el primer cuatrimestre, a enero y dos tramos de 4 por ciento a percibir en mayo y septiembre próximos.

Además, reiteró la oferta de sumar un reconocimiento de 6.000 pesos en concepto de presentismo, y 3.000 por capacitación, agregando ahora el pago de una suma anual de $2.520 por material didáctico.

Por otra parte, la gobernadora Vidal anunció anoche que se liquidará, a partir de la semana que viene, un 5% de aumento salarial a los docentes bonaerenses, una suma a cuenta de un futuro acuerdo.

Según el gobierno bonaerense, con estos montos el salario promedio que cobran gran parte de los docentes pasaría de 24.659 a 29.183 pesos, contando los aumentos por presentismo, capacitación y material didáctico.

No obstante, los gremios lo rechazaron por considerar que esos conceptos "no consolidan salario al ser en negro" por lo que "no llegan al jubilado y tampoco sirven para el cálculo del aguinaldo".

En tanto, ayer Vidal cerró paritarias con la mayoría de los trabajadores alcanzados por la Ley 10.430 y agrupados en UPCN y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FREGEPBA).

Se trata de 130.000 de los 630.000 empleados públicos. Este sector, que incluye empleados ministeriales, maestranzas de escuelas y enfermeros, aceptó un 15% en tres tramos más presentismo.

Esa propuesta no fue aceptada por ATE, AJB ni CICOP. En ese sentido, hoy el titular de la CICOP, Fernando Corsiglia, expresó que su gremio "rechaza la propuesta paritaria de la gobernadora Vidal por ser absolutamente insuficiente" y añadió que "el 15% lo único que asegura es la perpetuidad de la grave situación que atravesamos en el área de salud”.

En tanto, alrededor de 3500 trabajadores del Astillero Río Santiago, nucleados en ATE Seccional Ensenada, se sumarán hoy a la protesta para pedir la reactivación del predio naval, rechazar el "techo" en la paritaria y en defensa del IPS y de IOMA, entre otros reclamos.

"Destacamos el grado de unidad que se logró este todos los gremios provinciales que tiene como objetivo principal elevar la oferta salarial realizada por la Provincia, propuesta más que insuficiente sobre todo teniendo en cuenta que desde el mismo equipo económico del gobierno nacional estiman que la inflación va a superar el 20 por ciento", explicó Pancho Banegas, secretario general de ATE Ensenada.

"Por tal motivo., agregó el dirigente- esperamos una gran adhesión de los trabajadores del Astillero y vamos a reclamar, como en las últimas veces, inversión en tecnología, en seguridad y nuevos contratos para reactivar la fábrica".