Por la fiebre mundialista, las librerías se llenan de títulos dedicados a la pelota

A poco más de dos meses para el Mundial de Rusia, los libreros de la Ciudad ya hablan de un “boom” de libros relacionados al fútbol

| Publicado en Edición Impresa

Ni la clasificación agónica en Ecuador, ni la poca confianza que genera un técnico que se dice bielsista ni la reciente paliza por 6 a 1 ante España. El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y los argentinos, pese a todas las contras, ya estamos en “estado de fútbol”. Y no sólo en los bares, los clubes o las oficinas la temática mundialista copa la parada y casi todas las charlas: en los últimos días, producto de una andanada de novedades editoriales, las librerías de la Ciudad también se sumaron al furor que desata la máxima fiesta deportiva que se celebrará este año en el planeta.

“Si bien esperamos el mayor movimiento para el mes previo al Mundial, las editoriales ya empezaron a mandar títulos vinculados al tema y vemos que las novedades apuntan casi todas para el mismo lado”, asegura Florencia, encargada de una librería del centro platense y quien coincidía con sus colegas en que este año la mayoría de los libros de vidriera “están relacionados al fútbol”.

El tema no es nuevo pero este año parece explotar con fuerza: al margen de fanatismos, las transmisiones de cada partido o el folclore de ir a la cancha con camisetas y banderas, cada vez que comienza un Mundial -e incluso desde semanas antes- el evento futbolístico se convierte en tema excluyente y acaparador de casi toda conversación. Muchos son los que aseguran no miran fútbol regularmente pero sí dar rienda suelta a su entusiasmo cada cuatro años, por lo que las conversaciones monopolizadas por el Mundial pueden tornarse frustrantes para los que no soportan el tema, como era el caso del escritor Jorge Luis Borges, quien no entendía “cómo se hizo tan popular el fútbol”. Y decía: “Son creo que 11 jugadores que corren detrás de una pelota para tratar de meterla en un arco. Algo absurdo, pueril, y esa calamidad, esta estupidez, apasiona a la gente. A mí me parece ridículo”.

Al margen del comentario del genial autor de “El Aleph”, las editoriales argentinas, como se dijo, se hacen eco del fenómeno que signará el 2018 con una batería de títulos, novedades y reediciones que se irán publicando a lo largo del año, algunos directamente dedicados a los mundiales, otros vinculados al tema por sus protagonistas o historias.

“Hay de todo -explica Florencia-. Esta semana llegó el libro del periodista Gustavo Grabia y para los próximos días esperamos el de Macaya Márquez, la biografía de Sampaoli y tantos otros, todos vinculados al Mundial en particular o al fútbol en general. Está claro que este año la temática estrella de las librerías va a ser la pelota”.

No muy distinto es lo que opina Ramiro, vendedor en otra librería del centro de la Ciudad: “Ya el año pasado sabíamos que las novedades editoriales de 20’18 iban a estar vinculadas en su gran mayoría al Mundial. Es un fenómeno social y los libros son un reflejo de ello. Pasó en años anteriores con la Copa América, donde también se vendieron muchos libros de fútbol, pero el Mundial es más convocante y la cantidad de títulos que responden al tema casi que se quintuplicó”.

Dos de los títulos más emblemáticos del año, que publicará este mes el Grupo Planeta, lo constituyen “Mi plan”, de Jorge Sampaoli (actual director técnico del seleccionado argentino) y “Los mundiales y yo”, de Enrique Macaya Márquez, donde se revelan anécdotas y recuerdos del periodista argentino que realizó la mayor cantidad de coberturas de mundiales, y que también llegará a las librerías en los próximos días.

Ediciones Al Arco, por su parte -la editorial de literatura deportiva por excelencia- acaba de publicar “Generación Lio”, de los periodistas Julio Martínez y Héctor Laurada, un repaso sobre la camada de jugadores que junto a Lionel Messi -máximo goleador de la selección argentina- estuvo a un paso de la gloria e intentará conseguir la gloria en Rusia. Este libro repasa los últimos diez años del equipo al tiempo que hace zoom sobre las virtudes y errores del plantel más taquillero de los últimos años.

También este mes se reeditará por Planeta “Historias insólitas de la selección argentina”, del periodista Luciano Wernicke, un compendio de anécdotas que se alejan de lo estrictamente deportivo y tratan de condensar ese instante en el que manda la pasión por sobre la razón, como la historia verídica de un albanés que apostó a su esposa en un partido que jugó la Argentina en 1994, o un suizo que se fue literalmente caminando desde su país hasta Inglaterra para ver a su equipo.

En las antípodas de Borges, si existe un escritor argentino que dedicó largas páginas al fútbol -además de haberse declarado apasionado hincha-, ese fue Osvaldo Soriano, quien llegó a imaginar una fábula sobre un Mundial de Fútbol celebrado en la Patagonia en 1942, y de quien se publica en junio una “Antología de cuentos de fútbol” seleccionados por Juan Sasturain. También en junio, Planeta publicará “Pelota de papel 2”, compilado por Sebastián Domínguez, cuentos escritos por un verdadero seleccionado de reconocidos deportistas, futbolistas y directores técnicos y cuya primera entrega han protagonizado, entre muchos otros, Nicolás Burdisso, Javier Mascherano y Pablo Aimar, tres jugadores mundialistas.

“La variedad es enorme -admite Ramiro-, y uno observa que ya en marzo empezaron a aparecer los títulos vinculados al fútbol y que en las próximas semanas la oferta será todavía más amplia”. En relación al público que busca este tipo de títulos -y que cualquiera asocia inevitablemente con el público masculino-, la propia Florencia destierra algunos prejuicios y asegura que no sólo el público adulto es el comprador del llamado género de literatura deportiva. “Cada vez hay más chicos que buscan este tipo de títulos -asegura-, y con la fiebre mundialista esa tendencia va a seguir en alza”.

En un registro de investigación, mientras tanto, la primera edición del Mundial que se jugó en Uruguay en 1930 sirve de disparador a Gustavo Grabia -experto en el tema de violencia deportiva- para su libro “Pelota de guerra”, que publicará el sello Sudamericana.

El escritor y periodista Ricardo Gotta, por su parte, reconocido por su libro “Fuimos campeones” -que reconstruye la manipulación mediática de la dictadura militar a partir del triunfo de la selección en el Mundial de Argentina 78- publicará el mes que viene -el mes previo al Mundial- un nuevo título, “Cábalas del fútbol” (Edhasa), con historias que van desde los 70 hasta el presente.

A todo esto -y como si fuera poco-, dos integrantes del seleccionado que resultó campeón en el 78, Norberto Alonso y Ubaldo Fillol, acaban de publicar sus propios libros, bajo el título “El Beto. Norberto Alonso” y “El Pato Ubaldo Fillol”.

Para los niños, por último, saldrá la segunda edición (aumentada) de “Hazañas y leyendas de los Mundiales” (Editorial Atlántida), de Pablo Lisotto, y ediciones Continente lanzará el “Diario del Mundial Rusia 2018”, un fixture interactivo para que los chicos puedan jugar, pintar y seguir el mundial partido a partido. Y ya en el registro ficcional, la editorial Entropía publicará este mes la novela breve “Suárez en Kosovo”, de Éric Barenboim, ganadora de la Bienal de Arte Joven de la ciudad de Buenos Aires y que cuenta justamente las peripecias de un preparador físico de fútbol que se instala en Kosovo luego de un Mundial.