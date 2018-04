La nueva autopista se acerca y en Villa Elisa siguen “en alerta” el avance de las obras

Si bien al final la traza llegará a la ruta 2 y no va a pasar por el Parque Pereyra, los vecinos se mantienen organizados para “evitar sorpresas”

El megaproyecto que conectará 12 partidos del Conurbano, impactando en la conectividad de 12 millones de personas y 50 mil vehículos todos los días, da por estos días señales concretas de avance en sus diferentes frente de obra. Se trata de la autopista que conectará el Oeste del Gran Buenos Aires con nuestra región, desde donde termina el Camino del Buen Ayre hasta la Autovía 2.

Mientras, en Villa Elisa los asambleístas que durante años resistieron que la traza pusiera en riesgo la integridad del Parque Pereyra siguen atentos la marcha de los trabajos y, según dicen, no bajan la guardia. Ello a pesar de que desde la Dirección de Vialidad Nacional confirmaron que la denominada Autopista Camino del Buen Ayre (ex Autopista Perón), llegará por ruta 2 hasta la zona de la rotonda de Alpargatas para retomar la Autopista La Plata-Buenos Aires, sin atravesar el pulmón verde regional.

De esa manera, tras un largo derrotero judicial, según Vialidad quedaron descartadas las dos trazas originalmente elegidas para el megaproyecto, y que eran resistidas por los asambleístas: la que utilizaba el límite entre La Plata y Berazategui, en el interior del Parque Pereyra Iraola; y la que usaba el trayecto de la calle 403.

No obstante, integrantes de la “Asamblea No a otra autopista por Parque Pereyra ni Villa Elisa” -que impulsó procesos judiciales para que la misma no atraviese por el principal pulmón verde de la Región- remarcaron que permanecen en alerta y mantienen constantes reuniones. Básicamente, no quieren sorpresas de última hora. Más aún, aseguran, si se considera que el polémico tramo final es el único que todavía está pendiente de iniciación.

Desde la Asamblea enfatizaron que -pese a las informaciones periodísticas- no han tenido ninguna comunicación oficial sobre el recorrido elegido, “ni tampoco se conoce fallo judicial en este sentido” (la causa tramita en el juzgado federal de Luis Armella, quien debía resolver sobre la cuestión de fondo del planteo ambientalista). “No hay novedades judiciales”, remarcan, por lo que siguen movilizados.

Reiteraron, a su vez, que “esta asamblea ha solicitado formalmente una audiencia con los funcionarios de Vialidad Nacional de la gestión actual sin obtener respuesta hasta el momento. Cuando esta asamblea conozca el fallo judicial o conozca información oficial lo comunicará inmediatamente a la comunidad”.

El megaproyecto implica la construcción de 83 kilómetros de una nueva autopista. Se trata del tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires que permitirá ahorrar hasta una hora de viaje desde La Plata hasta Pilar o Morón y unirá los municipios de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

Las autoridades estiman que un automovilista que quiera ir de La Plata a Pilar o a Morón, podrá hacerlo con hasta una hora de ahorro.

La obra ya se encuentra avanzada en tres de sus tramos. Según trascendió, entre el empalme con el Acceso Oeste y el barrio 20 de Junio en La Matanza están en un 56%; en tanto, entre el barrio 20 de Junio y el empalme con la ruta provincial 58 el avance es de un 45%; mientras que entre el empalme con la RP58 y el cruce con la ruta provincial 53 en un 43%. De mantenerse el ritmo actual de progreso, estos tres tramos estarían listos en marzo de 2019.

El último tramo, que cierra el enlace con la Autovía 2, empezaría a construirse este año y según trascendió, será ejecutado a través del sistema de Participación Público Privada.

Todo el proyecto conlleva una inversión de $13 mil millones y estaría concluido, estiman, en 2020.

Desde Vialidad explicaron que la Autopista Camino del Buen Ayre (ex Autopista Perón) contará con dos carriles por sentido, pasos a desnivel y distribuidores y constituirá el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, luego del Camino de Cintura y de la Avenida General Paz.

El proyecto también incluye la instalación de señalización horizontal y vertical, y la construcción de distribuidores. “Mejorará las condiciones de transitabilidad, aumentará la seguridad vial y ahorrará tiempos de viajes. Esto último se debe a que nucleará a los principales accesos a la capital federal (Au. Bs As – La Plata, Au del Oeste, Au. Richieri y Panamericana), formando como un aro de circunvalación”, sostienen desde Vialidad.