Rinaudo: "No hay lugar a seguir perdiendo ni a la falta de actitud"

Fabián Rinaudo, uno de los referentes del actual plantel de Gimnasia, decidió volver a hablar en conferencia de prensa y abordó el difícil momento que atraviesa el equipo tras cuatro derrotas consecutivas en la Superliga.

El volante central manifestó que el encuentro del viernes contra Atlético Tucumán será tomado como "el partido más importante del semestre", ya que una derrota sería "demasiado duro y sobre todo de local. No puede pasar, no se nos cruza por la cabeza".

"Todos sabemos que es un momento malo y con la fuerza intacta para sacarlo adelante", subrayó.

Más adelante agregó que no hace falta que mencionara que se pasa por un momento delicado ya que "la tabla habla por sí sola. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar la próxima temporada".

Asimismo, agregó que "estamos dolidos por este presente que no imaginábamos y nos cuesta mucho revertir", aunque aclaró que "nosotros estamos fuertes", y "vamos a necesitar del apoyo de la gente, siendo consciente de que no le estamos dando lo mejor. Pero hay que redoblar, ellos y nosotros".

LA RELACION CON LA PRENSA

En tanto, negó que existan problemas internos en el plantel y remarcó que "el grupo está más unido que nunca. "No le encontramos la vuelta y nos está costando mucho sumar. En cuanto al grupo estamos fuertes y unidos. No hay nada que reste, estamos más unidos que nunca. Con el camino del sacrificio por delante. No hay lugar a nada de este tipo, es todo palabrerío y armas de ustedes (periodismo) y no tiene que ver con nosotros, que estamos unidos y aceptando con dolor el mal momento y poniendo la cara. Siempre ponemos la cara, no nos escondemos. A veces no hablar, habla por sí solo, simplemente para no equivocarnos con palabras".

"Lo que está pasando es simplemente futbolístico y mental también puede ser", añadió.

Continuando con la relación con la prensa, en este caso local, contó que no suele hablar porque las críticas duelen: "Son decisiones de hablar adentro de la cancha y adentro está la tele nada más. A veces las críticias me duelen y eso hace que me niegue un poco, pero no hay nada personal con ustedes que los conozco hace mucho. Como me duele tanto una crítica me cuesta responder como si nada pasara. Es el dolor que ustedes me causan, y no digo que esté mal el trabajo que hacen".

En otro orden, sobre la capitanía del equipo dijo que "los capitanes somos los mismos, ahora la cinta la llevo yo pero no quiere decir nada. Los líderes de este equipo van más allá de la cinta y todos los equipos del mundo. Está bueno que así sea, la cinta es una cinta y nada más, no es tan importante"

En tanto agregó que el grupo está comprometido: "Hay compromiso para trabajar. Desde el capitán hasta el mas pibe, todos entrenando, eso está bueno. Y más allá de las palabras hay que ir el viernes, mostrar la misma actitud que el otro día o más y ganar", completó.

Respecto a lo que se viene, consideró que "no hay lugar a seguir perdiendo, no hay lugar a la falta de actitud, algo más tenemos que dar porque no nos está alcanzando. No trabajamos para perder, y creo que con la consciencia que tenemos, vamos a tener un buen papel sobre todo desde la actitud"

Por esta misma línea, también sostuvo que los cambios que se dieron en el once son porque "Facundo no se casa con nadie y está muy bien. Necesitamos ganar como el agua, por la gente, por el club, por los puntos...vamos a transitar estas fechas para tratar de sumar".

Pensando a futuro, señaló que "hay que ganar pensando que en junio hay que fortalecer al plantel sin equivocaciones. Yo tengo contrato por dos años más, pero para mí no hay papeles de por medio, ni que me oblguen a quedarme o a irme. Si el jugador está contento tiene que seguir. Podría estar mejor, no estoy contento porque no estamos ganando. No estoy triste ni la estoy pasando mal, pero podría estar mejor ganando. Trabajamos para eso y después en junio se verá. Lo analizarán la dirigencia y Facundo. A nosotros nos queda dar lo mejor, como lo venimos haciendo. Nos están faltando cosas y trabajamos para eso".