Mirtha Legrand habló de su no nominación en los Martín Fierro

En su programa, la conductora se refirió a la postura de Luis Ventura

La semana pasada se conoció que Mirtha Legrand no estaría en la terna de Mejor Conductora en los premios Martín Fierro debido a su trayectoria, por la que ya fue reconocida.

Este fin de semana, la diva decidió referirse a la situación y explicó: "Bueno, ustedes vieron que se ha desatado todo un lío tremendo con el tema de mi premio, del Martín Fierro. Yo les cuento brevemente, el año pasado me llamó el presidente de APTRA, el señor Luis Ventura, hará más de un año de esto, y me dijo "mire Mirtha, hemos considerado que usted ya ha recibido muchos premios, que está más allá de todo esto de la contienda digamos, y que bueno, pensamos que ya no tiene que estar más en las ternas, pero le vamos a entregar el Martín Fierro de Brillantes".

Y siguió: "No es a cambio, sino que esto era un homenaje, era lindo todo lo que me decía. Bueno, yo acepté, le dije que sí, que estaba de acuerdo, que no intervenía más en las ternas, no competía más".

Luego de pasar al aire el video de la mencionada entrega, Mirtha continuó: "Bueno, quedamos así, que me sacaban de la terna y me entregaban, por única vez creo, el Martín Fierro de Brillantes. Y este año naturalmente no aparecía en las ternas, entonces se empezó a gestar una cosa como que la jubilaron, como si fuera malo jubilarse. La jubilaron a Mirtha, no, no, era lo previsto, lo que habíamos hablado con Ventura".

"Pero algunos periodistas no estaban al tanto de esto, entonces les extrañó que yo no compitiera. Bueno, y hubo un enfrentamiento entre los periodistas y bueno, la verdad, la auténtica verdad, es ésa. Además, querían volver a votar y yo creo que no corresponde, porque es el trato que habíamos hecho. A mí me hubiera encantado, porque yo soy muy competitiva, me gusta, pero no, lo correcto es lo que se ha hecho, eso es lo que se había hablado", agregó.

Finalmente, lanzó una acusación contra Luis Ventura, presidente de APTRA: "Y me llamó Ventura, y grabó la conversación, no se hace eso Ventura, no se graban las conversaciones, y la pasó al aire después. Me sorprendí, era una cosa privada que estaba hablando con él, todo esto que yo cuento es verdad, es la verdad absoluta, después se ha cambiado, se ha tergiversado. Cuando vi que los periodistas no estaban enterados, me llamó, me dejó el teléfono, yo no lo pude atender, y lo llamé posteriormente, ahí es donde me graba. Entonces le dije mire Luis, trate de comunicarle a la gente, estoy muy molesta porque se han dicho cosas que no son, inexactas totalmente, y diganles cuál es el motivo por el cual yo no figuro en las ternas. Ilústrelos, digales, porque muchos no sabían, Rojo entre ellos, el periodista, que tuvo una discusión muy fuerte con Ventura".