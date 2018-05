La sargento herida en San Justo aún no puede mover las piernas

La sargento de la Policía bonaerense Rocío Villarreal, quien fue baleada anteayer en la comisaría 1ra. de San Justo, permanece sin "responder a los reflejos en sus miembros inferiores" y mañana será intervenida quirúrgicamente para descomprimir la inflamación que tiene en la columna producto de la bala que recibió durante el ataque, según el nuevo parte médico.

En tanto, este miércoles se conoció que el presidente Mauricio Macri postergó para mañana la visita que tenía previsto realizar esta tarde a la sargento de la policía bonaerense. Fuentes oficiales indicaron que "por razones de agenda" se decidió pasar para mañana la visita que iba a realizar al Centro Médico Integral Fitz Roy, en el barrio porteño de Villa Crespo, con el propósito de interiorizarse sobre la evolución de Villarreal.

De acuerdo a lo que explicó este mediodía el director del Centro Médico Fitz Roy, de Villa Crespo, Mario Schusterhoof, Villarreal (25) "está igual desde el punto de vista neurológico" en relación al parte difundido ayer. "No hubo mejoría ni empeoró, está sin responder a los reflejos en sus miembros inferiores todavía, pero eso no quiere decir que no vaya a mejorar", dijo.

Además, señaló que "el resto de su estado general es muy bueno" y que "incluso está mejor que ayer" en cuanto a que "tiene buen ánimo, responde a todas las preguntas y no requiere tratamiento cardiorrespiratorio". En tanto, el médico comentó que a través de los estudios que se le están realizando a Villarreal, "se puede ver que hay un edema" en la zona de la columna, "que es algo común y lógico por la agresión que recibió en la médula".

"Es posible que mañana hagamos un tratamiento quirúrgico para descomprimir esa zona y lograr que quede más limpia de lo que está para ver si se reduce ese edema, que debería hacerlo, a partir de los dos o tres días siguientes", agregó.

Schusterhoof añadió que "es un tratamiento muy largo" y que "hay que tener paciencia", pero que tanto él como sus colegas del equipo multidisciplinario que están atendiendo a la joven tienen "esperanza". "La familia está bien, anímicamente bien, esperanzada y agradeciendo lo que se hace", concluyó.