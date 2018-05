Salen a la luz mensajes y audios de la banda que intentó copar la comisaría

En tanto, hoy se conoció que tras seis allanamientos se logró concretar la detención de otros cuatro implicados en la causa, por lo que ascienden a seis la cantidad de detenidos por la causa

“Yo también estoy sin dormir, así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”, afirma uno de los detenidos por el ataque a la comisaría de San Justo, de acuerdo a los audios de Whatsapp encontrados en los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación.

En los mensajes, que salieron a la luz este miércoles, los miembros de la banda hablan de diferentes cuestiones en los momentos previos al intento de liberar a un preso de la seccional, entre ellas la ropa que van a usar.

“Yo lo mío ya lo tengo acá, tengo el bucito ese”, dice uno de los sospechosos, mientras que otro se refiere a los autos que van a a utilizar para perpetrar el hecho: “Amigo, Génesis en la calle no hay ninguna, desde ya te digo. Para el Fiesta ahora busco, y como yo ya hablé con (no se entiende), yo voy a ir con la Fox, voy a sacar una Fox ahí”.

En un tercer mensaje, uno de los acusados trata de calmar a otro de sus cómplices y le dice: “Bueno, escuchame una cosa amigo, no pasa nada, yo también estoy sin dormir y me tomé un par de (no se entiende), así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”.

Luego, agrega: “Escuchá está todo piola, no pasa nada amigo, quiero que estemos todos ahí, que tengamos las herramientas y todo. Estoy con el auto, y nada, la camioneta ahora la tengo que ir a buscar y fijate que estén los pibes, así lo encuadramos todo”.

Tras el hecho, uno de los intervinientes le advierte a otro sobre la búsqueda del vehículo utilizado para el ataque: “Escuchame una cosa, tu camioneta tiene una bronca. Vamos a hacer la denuncia ya porque la vamos a prender fuego. Hacé la denuncia, la podés pasar por seguro vos?”.

Luego, habla de la destrucción de otras pruebas, como uno de los teléfonos utilizados: “Te aviso, te iba a decir, ya tiro el celular yo ya. Porque salió todo y cuando vean las otras cosas, se va a re pinchar”. Finalmente, según las fuentes, la única sospechosa detenida, le envía un audio a otro de sus cómplices en el que le avisa que vayan a su casa: “Ahí se estaba cambiando el pibe y venían para acá a buscar los chalecos y te iban a buscar a vos”.

CUATRO NUEVOS DETENIDOS POR EL ATAQUE A LA COMISARÍA DE SAN JUSTO Y YA SUMAN SEIS

Cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos hoy en el marco de la causa que investiga el ataque a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que fue baleada una sargento de la Policía Bonaerense, por lo que ya son seis los apresados por el caso, informaron fuentes policiales.

En tanto, se investiga si una abogada ingresó a la seccional un teléfono celular con el que se planeó el rescate de uno de los presos y la víctima principal, Alejandra Rocío Villarreal (25), permanecía internada sin "responder a los reflejos en sus miembros inferiores" y mañana será operada de la columna.

Esta madrugada, en busca de los prófugos, se realizaron en total seis allanamientos, cuatro en Capital Federal y dos en el oeste del conurbano, en los que se detuvo a Gonzalo Fabián D' Angelo (22), Daniel Alberto Rodríguez (32), otro sospechoso de 30 años y un adolescente de 15.

Según los voceros, D' Angelo y Rodríguez habrían ingresado a la comisaría junto con Bruno Postigo Marullo (19) y su prima, Ludmila Zahira Bustamante (19), detenidos el lunes, con el fin de rescatar al novio de esta última, Leandro Aranda (22), preso por el crimen de un narco que se quedó con 70 kilos de cocaína.