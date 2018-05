Motociclistas en pie de guerra contra el uso de los chalecos

Se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal, pero el reclamo es nacional. Piden no “estigmatizarlos” y que se frene la medida

| Publicado en Edición Impresa

Motociclistas de todo el país se movilizaron, en las grandes ciudades, contra el proyecto ya en práctica en la capital federal y que las autoridades provinciales buscan reglamentar. La iniciativa apunta al uso de chalecos reflectantes y cascos con el número de patente del rodado impreso en ambos accesorios. Se trata de un plan nacional para combatir a los “motochorros” y las agrupaciones de personas que andan en moto se resisten a ser “marcadas” como delincuentes y reclaman que no se avance en la medida.

En La Plata, el punto de encuentro fue Plaza Moreno; concretamente en el sector del emblemático espacio verde situado enfrente del Palacio Municipal. Allí se dieron cita unos 25 motociclistas con sus vehículos que luego de una hora de manifestación en el lugar marchó, por el bulevar 51, hasta 7 entre 51 y 53, donde se encuentra uno de los accesos a la Legislatura. De manera paralela protestaron, en simultáneo, motociclistas porteños que rodearon el Obelisco. También se sintió la demanda, por ruidosa y llamativa, en otras capitales provinciales del país donde el uso de la moto está muy extendido.

El grueso de los manifestantes estaba compuesto por integrantes de grupos que reúnen a fans de la moto; que tienen al rodado, por lo general, para recorrer rutas y practicar turismo aventura. Se juntaron, en ese sentido, organizaciones locales y de diferentes distritos del Conurbano que llegaron hasta la Legislatura bonaerense para marcar su presencia. Pero la protesta convocó también a vecinos que se acercaron por su cuenta, de modo individual, por el hecho de usar la moto como medio de transporte.

Para combatir la inseguridad, en particular los hechos delictivos que tienen a los motochorros como protagonistas, desde el ministerio de Seguridad provincial, semanas atrás, se impulsó un proyecto de reglamentación de una serie de requerimientos para los conductores de moto, aprobados un año atrás, a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, con el que se intenta disminuir los ataques de asaltantes que actúan a bordo de motocicletas. En junio de 2017, la Legislatura porteña aprobó la normativa y se determinó para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso obligatorio de chalecos con la patente impresa. Al Ejecutivo le correspondía, además, fijar las zonas y los horarios en que se debía restringir la circulación de dos personas en moto.

“Nos oponemos por completo a esa medida -destacó Hugo Brandoni, presidente de “Legionarios de la ruta La Plata”, un grupo de motociclistas que viajan en sus vehículos de dos ruedas por todo el país -. Nos quieren obligar a ponernos un chaleco color rosa con el número de la patente. No somos ganado para ser marcados, ni chorros. Para andar en moto pago la patente religiosamente y estoy al día con todo. No necesito un chaleco para que me identifiquen”.