Acusan a empleados del Soeme de destruir pruebas contra Balcedo

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó detener a seis empleados del gremio Soeme, acusados de contribuir a la desaparición de elementos de prueba en la investigación por lavado de dinero contra el detenido sindicalista Marcelo Balcedo, informaron fuentes judiciales.

Las detenciones se llevaron a cabo en cinco de los domicilios de los empleados del gremio, mientras que el sexto hombre -que no se encontraba en su vivienda-, se presentó ante la Justicia al enterarse que lo estaban buscando.

Dos de las detenciones se concretaron en La Plata, dos en la ciudad de Buenos Aires, una en San Francisco Solano y otra en Vicente López.

Según informaron las fuentes, en estos momentos los detenidos están siendo trasladados para ser indagados entre hoy y mañana.

Los empleados de Soeme habían sido denunciados por el fiscal federal de La Plata Hernán Schapiro a partir del contenido de una serie de escuchas judiciales, por lo que el magistrado abrió una causa paralela para investigar a los imputados.

Las escuchas fueron efectuadas sobre seis teléfonos de una flota que estaba a nombre de Balcedo y allí se dieron a conocer diversas maniobras para borrar pruebas y entorpecer la investigación.

Por caso, en una escucha del 29 de diciembre pasado, la empleada del gremio Andrea Carabajal dialogó con una persona identificada como “Vanina” sobre información guardada en las computadoras del Soeme y le ordenó sacar “todo lo que tenés en la máquina de San Juan y Mendoza”.

De igual modo, el 2 de enero pasado, 48 horas antes de la detención de Balcedo, en una llamada entre Carbajal y Diego Cataldi se registró una conversación en la que la mujer planteó: “Dieguito, te hago una pregunta. Mirá que el contador me dijo que borres todo, todo, todo… O sea que si me decís que mandaste algo alguna vez, me lo vas a tener que mandar todo de vuelta”.

El ex secretario del Soeme está detenido en Uruguay desde el 4 de enero pasado a raíz de una causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que se investiga el vaciamiento del gremio, que tramita en el juzgado federal de La Plata.

En ese momento, también fue detenida su esposa, Paola Fiege, pero el 9 de mayo la Justicia uruguaya le concedió la prisión domiciliaria y dispuso que cumpla la reclusión en su chacra.

También fue detenido en Argentina Mauricio Yebra, mano derecha y presunto testaferro de Balcedo.