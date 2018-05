Alcoholemia: la diputada dijo que “hicieron uso político”

| Publicado en Edición Impresa

La diputada provincial de Unidad Ciudadana, Susana González, reconoció que “superar en una décima un control de alcoholemia es una falta”, pero calificó la difusión de ese procedimiento como “una deliberada utilización política”.

González volvió a Berisso -donde personal de Control Urbano y Vialidad Nacional la multaron y secuestraron el auto por registrar 0,51 gramos de alcohol en sangre, una décima por encima de lo permitido-, a dar una charla de Seguridad, oportunidad en que cargó nuevamente contra funcionarios de ese distrito gobernado por Cambiemos a los que responsabilizó de “haber hecho uso político” del tema.

Como este diario informó, la legisladora acusó al secretario de Seguridad berissense Hugo Dagorret, de haber ventilado el procedimiento en que la sancionaron. “Es un pobre tipo si hace política con esto”, disparó González.

Por su parte, Dagorret negó esa intencionalidad y aseguró que la diputada lo llamó a la medianoche “para zafar del secuestro del auto”, pero que el procedimiento no tenía marcha atrás.

Tras la repercusión que tuvo el caso, González dijo ayer sentirse “afligida” por haber sobrepasado en una centésima un control de alcoholemia, pero al mismo tiempo rechazó “el uso político” que se le dio al hecho “habiendo tantos casos graves y serios de inseguridad a los que no se les da trascendencia por el blindaje mediático que protege a este gobierno”, sostuvo.

“SITUACIÓN VERGONZOSA”

“Es una situación vergonzosa, las leyes están para respetarse y fue una torpeza de mi parte, pero en la trascendencia que ha tenido este hecho se ve claramente una intencionalidad política”, insistió.

La legisladora ultra kirchnerista, que fue secretaria de Seguridad en la comuna que administra el ensenadense Mario Secco, contó que “todo ocurrió hace un mes cuando recién salía de cenar y había tomado dos copas de vino. Acepté la falta pero no pedí zafar la multa”, aseguró, al tiempo que apuntó al titular de seguridad de Berisso, Hugo Dagorret al indicar que “lo llamé para hacer el uso de los diez minutos para bajar la décima (de alcohol en sangre) y no quedar sin el auto durante el fin de semana de Pascuas, algo que me fue negado”. González dijo que fue multada con $5.000 pesos por la falta cometida.

Por su parte, el titular de Seguridad berissense dijo que “no se de dónde sacó González lo de esperar diez minutos y hacer un nuevo control”, señaló.