El curriculum “inflado” del candidato a premier italiano atrasa la formación de gobierno

El profesor elegido por los antisistema dice haber estudiado en universidades donde no consta que haya pasado por sus aulas

| Publicado en Edición Impresa

Roma

La formación de un nuevo Ejecutivo en Italia se vio ayer nuevamente retrasada por la polémica en la que quedó envuelto Giuseppe Conte (54), el premier postulado por la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) para encabezar el gobierno conjunto, luego de que la prensa divulgara que al menos tres universidades no tienen registros de que se haya especializado en sus ateneos, como figura en su currículum.

Cuando parecía que faltaban horas para ponerle fin a los 78 días de incertidumbre luego de las elecciones del 4 de marzo, el presidente italiano Sergio Mattarella inició una “pausa de reflexión” para evaluar si, como le pidieron este lunes las dos fuerzas más votadas en los comicios, le da a Conte, un abogado sin filiación partidaria, el encargo para formar un nuevo gobierno.

Sin embargo, ya a primera hora de ayer la revelación de que la Universidad de Nueva York no tenía registros del paso de Conte por su sede, paralizó toda tratativa.

“Una persona con ese nombre no aparece en ninguno de nuestros registros, ni como estudiante ni como miembro de la facultad”, aseguró uno de los voceros de la universidad norteamericana, Michelle Tsai, en un artículo que publicó el diario The New York Times.

De todos modos, Tsai explicó al periódico neoyorquino que es posible que Conte haya asistido a un programa de estudio de uno o dos días de los que no hay registro.

Conte, profesor de Derecho Privado que encarna la “tercera figura” que demandó más de dos meses de negociaciones, fue el nombre que la Liga y el M5S le dieron el lunes a Mattarella como propuesta de primer ministro para liderar el gobierno conjunto que esperan iniciar esta semana.

Graduado en la Universidad de La Sapienza, en Roma, Conte incluyó en su currículum académico que había “perfeccionado” su título de grado en casas de estudio de renombre como La Sorbona en Francia y Yale en EE UU.

Tras la divulgación del artículo del Times, la oficina de prensa del Cinco Estrellas emitió un comunicado en el que planteó que “en su currículum Giuseppe Conte escribió claramente que en la Universidad de Nueva York perfeccionó y actualizó sus estudios”.

“Nunca citó cursos o másters frecuentados en esa universidad”, planteó la nota del Movimiento, que no aclaró qué tipo de perfeccionamiento tomó su candidato a premier. “Conte, como todo estudioso, vivió en el exterior para estudiar, enriquecer sus conocimientos, perfeccionar su inglés jurídico. Para un profesor de su nivel hubiera sido extraño lo contrario”, sumó la réplica.

Sin embargo, durante la tarde el diario Il Messaggero dio cuenta en su edición online de que al menos otras dos universidades no tenían registro del paso que Conte sí incluyó en el curriculum que figura en la web de la Cámara de Diputados.

Según el diario romano, una fuente de la Universidad de Pittsburgh aseveró que el postulado premier “no está presente en el archivo como estudiante, por lo que nunca frecuentó algún curso oficial”. Conte escribió en su CV que desenvolvió “actividades de investigación” en esa casa de estudios en 1992.

Luego fue la Universidad de Malta que replicó a la afirmación de Conte de que había “enseñado en el verano de 1997” en su sede. “La Universidad de Malta puede confirmar que no hay rastro de que Giuseppe Conte haya formado parte del cuerpo docente permanente de la universidad”, y sugiere que podría haber dado clases invitado por una organización externa.

Además, según el sitio del diario austríaco Der Standard, uno de los lugares en los que Conte dijo haber estudiado en ese país durante 1993, el International Kultur Institut di Vienna, “se llama en realidad Internationales Kulturinstitut y es exclusivamente una escuela de idiomas que ofrece cursos de alemán”. (TÉLAM y EFE)