VIDEO.- El "Profe Botánico" abrió su casa y explicó su actividad

Daniel Loza habló tras ser detenido acusado por la Justicia de "comercializar" marihuana, aunque luego le bajaron la acusación a "tenencia" y consiguió la libertad. En la intimidad de su hogar, dio detalles de lo que hace con el aceite de cannabis que produce

Daniel Loza, el vecino platense al que la Justicia detuvo y acusó en un primer momento de vender marihuana, recibió a los medios en su casa para dar su versión de los sucedido. El hombre, más conocido como el "Profesor Botánico", explicó cómo produce el aceite medicinal de cannabis y dio detalles de cómo lo investigaron.

"Siempre pensé que iba a ir en cana, pero me mandé. Así que empecé con los aceites", sostuvo Loza y explicó que "me empezaron a llamar de instituciones y había gente que no podía poner la teca así que lo regalaba". Negó que haya vendido aceite: "Yo gasto mucho en esto pero yo no vendo. Soy como René Favaloro cuando era médico rural".

"A mi me lleva 14 meses hacer el aceite", dijo el "Profe", para luego dar detalles del proceso.

Cabe recordar que Loza fue liberado el pasado martes después del efusivo reclamo en la puerta de la fiscalía platense por parte de un nutrido grupo de personas que promueven el autocultivo de cannabis medicinal y colectivos a favor de la despenalización de esa droga, que pedían la libertad del acusado, detenido desde la semana pasada tras un allanamiento en su casa de 69 entre 2 y 3. Según fuentes policiales, en el allanamiento encontraron "un laboratorio casero con estupefacientes y otros elementos utilizados para procesar la droga".