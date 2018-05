Jorge Lanata destrozó a Flor Peña: “Es una rata”

| Publicado en Edición Impresa

Jorge Lanata se había burlado del programa de Marley junto a su hijo Mirko, con una parodia que hizo en un sketch en su propio envío, en El Trece, el domingo pasado. A todo esto, Florencia Peña, amiga del conductor de “Por el mundo”, salió a cuestionar al periodista.

“El sketch me provocó mucha tristeza por Jorge, no por Marley ni Mirko. ¿Qué está haciendo? ¿Fue por rating? Porque Marley le ganó todo el tiempo. No sé cómo después terminó ganando el día. Nunca leí tanto repudio como el otro día. Marley no se mete con nadie. Es un amor de persona”, disparó la sensual “pechocha”.

Lanata, claro, no se quedó callado: recogió el guante y respondió con agresividad en su programa radial. “Le recomiendo a la señora Peña que lea el rating antes de decir que nos ganó. 14.4 hicimos nosotros y 13.7 hizo Marley”, empezó.

Pero lo mejor llegó después cuando dijo que “no me merece ningún respeto, es una rata”.

Y explicó sus motivos: “No tengo ningún respeto por Florencia Peña. No sé si en los últimos años los oyentes estuvieron en el país, pero en los últimos 15 años le escuché decir a Peña que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre, que había que disolver el monopolio, y después Florencia Peña fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín”.

Pero eso no fue todo, porque Lanata, envalentonado, continuó con su descargo sobre Peña, cuyo último trabajo en la ficción de televisión fue con una telenovela para Pol-Ka, en El Trece: “La gente puede cambiar, pero lo peor de todo es que nunca aclaró nada. Entonces, sinceramente, me parece una rata Florencia Peña. ¿Qué quiero decir con rata? Exactamente eso. Una persona rata, que ni siquiera es capaz de sostener sus propias ideas”.