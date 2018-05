¿Un semestre más? Desábato aprovechará las vacaciones para decidir sobre su futuro

Por otro lado, contó porqué fue sustituído el jueves: “Le dije al Chino que me saque porque cada vez que salgo metemos un gol”

“El partido ante Nacional puede ser el último de mi carrera”, dijo que Leandro Desábato luego del empate en Cuzco ante Real Garcilaso y, por este motivo, uno de los testimonios más buscados luego del gran triunfo de Estudiantes ante Nacional fue el suyo. Pero lejos de dar una confirmación, y aún emocionado por lo ocurrido dentro de la cancha, aseguró que se tomará unas semanas para tomar una decisión.

Que el Pincha haya logrado pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores sin dudas es una gran motivación para el defensor central, aunque él indicó que las claves para su continuidad son las ganas personales y sí el nuevo entrenador lo va a tener en cuenta dentro de su proyecto futbolístico.

“Siempre fui detrás de mis palabras, no voy a cambiar. Estoy convencido que voy a terminar de la manera que siempre dije”, comenzó indicando Desábato, y prosiguió: “Cuando dije que podía ser mi último partido era porque se me terminaba el contrato y porque después hay que ver el proyecto que tiene el club, si el técnico que viene te tiene en cuenta y la fuerza que tenga para encarar la pretemporada. Sino estoy bien, voy a ser sincero. Hay que estar si uno está bien. Estar por estar, no sirve”

“Necesito vacaciones, como la necesitan todos, para poder descansar y pensar tranquilo. El otro día tuvimos una charla con los dirigentes, pero se seguirá hablando. Si estoy en la consideración del próximo técnico y estoy con fuerzas para seguir, puede ser que continúe algunos meses más. Quiero pensarlo bien igual, es una decisión complicada que cuesta”, continuó explayándose sobre la continuidad de su carrera futbolística.

Al ser consultado cuánto juega la cabeza en este tipo de decisiones, contestó: “Mucho, a veces es difícil explicar eso. Cuando vienen los golpes, a uno que quiere al club, lo tomás más a pecho y te haces mucha malasangre. Lo único claro que tengo es que no voy a estar sino soy útil”.

En caso de decidir continuar jugando al fútbol profesionalmente, el Chavo podría superar a Miguel Ángel Russo como el tercer jugador que más partidos jugó con la camiseta de Estudiantes ya que solamente está a ocho de lograrlo. En relación a este récord personal, indicó: “Me lo han dicho varios, muchos me dicen que me quede un rato más, incluido los compañeros del plantel. Pero sinceramente hoy no pienso en los objetivos individuales, porque sino estoy bien de la cabeza siento que no voy a aportar lo que necesito”.

Al hacer un balance de la temporada desde el punto de vista personal, indicó: “Pensé que no iba a jugar tanto y terminé jugando un montón de partidos”, mientras que desde lo grupal aseguró: “Fue un año muy complicado. Arranca esto con Matosas. Uno capaz mira el final, pero fue difícil desde el arranque, y desde adentro aún más”.

“FUE EMOCIONANTE”, DIJO SOBRE LA VICTORIA ANTE NACIONAL

Saliendo del terreno personal, y metiéndose en lo que fue la heroica clasificación de Estudiantes a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 a Nacional, Desábato aseguró: “La verdad fue emocionante. Estaba convencido de que lo dábamos goles”.

Analizando lo ocurrido en los 90 minutos, se explayó: “Creo que un poco el gol tempranero nos mató a todos: a nosotros adentro de la cancha y a la gente, nos sorprendió. Pero de a poco empezamos a ir, al principio estábamos imprecisos, es difícil cuando el rival se mete atrás. Pero la verdad el primer penal llegó en el momento justo”.

En cuanto a cómo fue el entretiempo, en donde el Pincha estaba 1-0 abajo, dijo: “El Chino habló y nos marcó el gol boludo que nos hicieron. Además nos pidió buscar un poco esa rebeldía y el compromiso de darlo todo en esos 45 minutos, y por suerte se nos dio”.

“Fue un premio a lo que fue toda la Copa Libertadores nuestra. Lo fuimos a buscar e insistimos como lo hicimos en otros encuentros que no se nos dio. Cuando parecía que no entraba, empezamos a meterala. Todos los goles que erramos, los hicimos en este partido ”, continuó el capitán albirrojo, y admitió: “Cuando Lucas (Melano) erra el mano a mano dije: ‘ay no, pasa lo de siempre’”.

Al ser consultado porqué fue reemplazado, dio una sorpresiva respuesta: “El día anterior le dije al Chino que íbamos a ir ganando 1-0 y faltando 8 minutos que me saque porque cada vez que salgo hacemos un gol. Me pasó varias veces, con Central por ejemplo también”, y luego aclaró: “No se dio con el 1-0 que pensaba, pero necesitábamos un gol igual”.

¿A QUIÉN PREFIERE EN OCTAVOS?

El próximo 4 de julio la Conmebol sorteará los octavos de final de la Copa Libertadores, y Estudiantes puede enfrentarse al Palmeiras, Gremio, Libertad, River, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional o Santos.

Al ser consultado el Chavo por qué rival prefiere, bromeó entre risas: “Cuando uno ve esos equipos te preguntás para que pasaste. Fuera de broma, siempre jugar la Copa es linda. Tuve el privilegio de jugar siete con este club y en una solo no pasé la fase de grupos. Es algo hermoso y emocionante”.

“Vivir esto a esta edad es un premio enorme. El partido que nos toque, hay que lucharlo, somos Estudiantes”, cerró Desábato, que sí decide continuar jugando estará presente en agosto en la llave de octavos de final buscando seguir escribiendo páginas doradas en su carrera.