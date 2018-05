Mañana comienza la etapa final del juicio oral a Amado Boudou

El ex funcionario está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica

El juicio al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica durante el kirchnerismo entrará mañana en su etapa final con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4.

Para mañana, desde las 9.30, está programado el inicio del alegato de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa; para el 30 de mayo se espera el de la Unidad de Información Financiera, para el 5 de junio el del fiscal de juicio Marcelo Colombo y se escuchará a las defensas de los procesados desde el 19 de junio, informaron fuentes judiciales

Una vez que terminen todas las exposiciones, será el momento de las llamadas "réplicas y dúplicas", entre las partes y, finalmente, las últimas palabras de los acusados previas al veredicto que podría conocerse antes del inicio o inmediatamente después del fin de la próxima feria judicial de invierno.

El juicio comenzó en octubre del año pasado y los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez comenzaron a escuchar a los testigos en noviembre, en momentos en que Boudou y su socio y también procesado José María Núñez Carmona habían sido detenidos por orden del juez que todavía investiga parte del caso, Ariel Lijo.

La primera testigo fue la ex esposa de otro juzgado, Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz.

Días después de esta declaración, Vandenbroele se presentó en los tribunales federales de Retiro para pedir acogerse al régimen de imputado colaborador y dio detalles de todo lo ocurrido ante el fiscal de instrucción del caso, Jorge Di Lello.

Posteriormente, al prestar declaración indagatoria en el juicio oral, Vandenbroele -ex titular de The Old Fund- ratificó sus dichos como arrepentido y detalló cómo -según él- fue la operatoria para quedarse con la imprenta cuando Boudou era ministro de Economía, con miras a obtener contratos para la impresión de moneda nacional.

Además de Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele, en este proceso son juzgados el ex dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone; el ex jefe de Asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Boudou y Núñez Carmona fueron excarcelados en enero último por la Cámara Federal porteña y, al ser indagados en el juicio, rechazaron los dichos de Vandenbroele y negaron haber cometido delito alguno en el traspaso de la ex Ciccone.

Las querellas y la fiscalía deberán resolver si acusan a cada uno de los juzgados y qué penas piden al Tribunal, para delitos que prevén hasta seis años de prisión.