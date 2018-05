Suspendieron al gerente del INCAA por un caso de corrupción

Según se conoció en las últimas horas, el gerente del área de internacionales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Bernardo Bergeret, fue suspendido por un plazo de treinta días debido a la acusación por corrupción que pesa sobre él.

La medida fue dispuesta por el presidente del INCAA, Ralph Douglas Haiek a partir de una denuncia anónima realizada ante la Oficina Anticorrupción, que sacó a la luz las irregularidades en el sector a su cargo.

En base a los datos que trascendieron sobre la investigación, Bergeret estaría involucrado en una supuesta maniobra de malversación de fondos por casi siete millones de pesos, por lo que con este lapso que esté fuera del organismo de cine se investigará el grado de responsabilidad de la máxima autoridad del INCAA hasta hoy en este presunto ilícito.

Este lunes, más temprano, Bergeret negó haber cometido el delito del que se lo acusa al tiempo que desmintió la versión que señalaba que se había "atrincherado" en su oficina.

En la Resolución 2018-847, se indica que se "deja sin efecto el cargo de Gerente de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales al agente Bernardo Ernesto Bergeret" y se ordena "dejar sin efecto la asignación del suplemento por Función Ejecutiva I", así como "todo otro adicional que estuviese percibiendo" por un plazo de 30 días.

Tras conocerse la noticia, Bergeret habló con el medio de prensa Todo Noticias. Expresó que "está dispuesto a dar la cara" y que se siente "muy mal y desgastado".

"Tengo nietos grandes, que están sufriendo y me preguntan, yo no me quiero comer este garrón. Llevo 50 años en la industria del entretenimiento, a mí me conocen todos" indicó