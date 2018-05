Tres departamentos de 46 entre 1 y 2, blancos de ladrones “bien dateados”

Se trata de todas las unidades del tercer piso de un edificio. Se llevaron dinero, aparatos electrónicos y joyas

| Publicado en Edición Impresa

Dinero en efectivo, aparatos electrónicos, joyas, dos puertas rotas y “mucho miedo” fue el saldo que dejaron los tres escruches que desconocidos llevaron a cabo en el mismo número de departamentos de un edificio ubicado en 46 entre 1 y 2.

De acuerdo a la información recabada por este medio, el hecho ocurrió el domingo entre las 14 y las 17, y los delincuentes atacaron todas las unidades del tercer piso.

“Estamos todos los vecinos sorprendidos”, dijo a este diario Daiana, una de las afectadas, propietaria del tercero B.

Es que los ladrones sabían de antemano que, al menos en dos de las viviendas, sus ocupantes no estarían presentes durante el día.

“Lo que pensamos es que sabían que los del A y C se habían ido”, explicó Daiana, y agregó que “suponemos que la puerta estaba sin llave, un error que cometemos la mayoría de los que vivimos acá”.

Una vez adentro, los damnificados creen que los ladrones “tuvieron tres horas seguro” para realizar el “trabajo”.

En esa línea, Daiana comentó que “Rocío, la chica que vive conmigo, se ausentó desde las 13.30 hasta las 17 aproximadamente y cuando volvió encontró todo revuelto”.

Ella no se encontraba en el inmueble porque “había ido a dormir a la casa de una amiga”, pero fue su compañera quien le envió un mensaje en el que le preguntaba “si estaba en casa”.

“Ahí ya sospeché que había pasado algo. Entonces la llamé y me contó nos habían robado”, comentó.

con miedo de que vuelva a pasar

La víctima regresó al hogar “llorando”. “Entré con tres policías para ver y me quería morir, todavía no sé por dónde arrancar para ordenar”, lamentó.

De ese departamento se llevaron 5 mil pesos (“que eran para pagar la facultad”, dijo Daiana), una cámara de fotos y joyas que “tenían valor sentimental porque eran de la familia” de Rocío, la otra inquilina.

Una de las puertas fue violentada con una barreta y además le arrancaron el picaporte, en tanto que dos restantes no habían sido vandalizadas.

Según pudo saber este diario, los otros perjudicados son una pareja de recién casados, que vive en el “A”, y un estudiante, que mora en el “C”.

“Para mí que si estábamos nos iban a agarrar dormidas, yo creo que sabían que el resto no se hallaba en la ciudad. Quizás pensaron en que nos iban a poder reducir con facilidad y por eso probaron entrar”, manifestó Daiana, quien además no ocultó el temor que le dejó la situación: “No sé qué hubiera pasado, menos mal que no estábamos. Pienso mucho en qué podría haber pasado si me agarraban sola acá y eso me da miedo.”

CAMBIO DE HÁBITOS

Tras el incidente, entre los vecinos piensan en cambiar algunos hábitos. En tanto, llamó la atención el hecho porque, destacaron, “no es algo común en la zona”.

“Es raro, vivo hace cuatro años en esta parte de la Ciudad y es la primera vez que pasa algo así”, reflejó Daiana. Pero este en particular, dejó una marca. “Tengo un presentimiento feo ahora, de que puede volver a pasar”, remató una de las afectadas.