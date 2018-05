Ya se palpita la reanudación del Apertura liguista, Copa El Día, con varios partidos de interés

| Publicado en Edición Impresa

Después de varias jornadas sin actividad oficial, debido a las inclemencias del tiempo, los equipos que participan en la Liga Amateur Platense están ultimando los detalles de cara a la reanudación del torneo Apertura de primera división, Copa diario El Día, que está programada para mañana a partir de las 16, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permiten.

En su reunión habitual, el Comité Ejecutivo dio a conocer la programación del fin de semana, con la cuarta fecha de los mayores e infantiles para mañana, y la segunda fecha del Sub-17 femenino.

En tanto que para el domingo está previsto que se recupere la primera fecha de los juveniles, la tercera del femenino y el torneo Proyección.

De acuerdo el programa de partidos, la fecha de primera división contempla el siguiente cuadro:

PRIMERA A: Estrella vs. Villa Lenci (8 y 169); CRIBA vs. ADIP (2 y 611); Unidos de Olmos vs. Villa Montoro (43 y 184); Porteño vs. Peñarol (Mitre y Alsina, Ensenada); CRISFA vs. Asociación Nueva Alianza (14 y 71); Comunidad Rural vs. Curuzú Cuatiá (66 y 174); San Lorenzo vs. Asociación Coronel Brandsen (5 y 485) y Círculo Cultural Tolosano vs. Everton (528 bis y 116 bis).

Primeros puestos: ADIP y Everton, 9 puntos; Círculo Cultural Tolosano y Porteño, 7; Asociación Brandsen y Estrella, de Berisso, 6; CRIBA, San Lorenzo, CRISFA y Comunidad Rural, 3.

PRIMERA B: Independiente de Abasto vs. Centro Fomento Los Hornos (207 y 515); Centro de Fomento Ringuelet vs. For Ever (25 y 514); San Martín de Los Hornos vs. Talleres del Provincial (58 y 145); Polideportivo Gonnet vs. Las Malvinas ( 15 bis y 495); Asociación Iris vs. Romerense (143 y 517); Alumni vs. Tricolores (70 y 148) y Argentino Juvenil vs. La Plata Fútbol Club (18 y 460).

Primeros puestos: Centro de Fomento Los Hornos, 6; Centro de Fomento Ringuelet, Independiente, de Abasto, Argentino Juvenil y For Ever, 4; Asociación Iris, Romerense y Las Malvinas, 3.

TENTARON A CIANFLONE

Villa San Carlos viene de perder la categoría, por lo que se viene una amplia reestructuración en el plano futbolístico. Y dentro de esa reforma aparece en escena el actual entrenador de CRISFA, Diego Cianflone, quien recibió en las últimas horas la propuesta de formar parte del nuevo proyecto que desarrollará la entidad de Berisso y que apuntará al próximo torneo de Primera C, que dará comienzo a mediados de agosto.