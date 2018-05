Hábitos argentinos a la hora de navegar ¿Cómo nos manejamos en Internet?

El 70% de los argentinos investiga en la web antes de comprar un producto y 6 de cada 10 se conecta a diario. El 80% de los chicos, en tanto, cuando busca un dato se queda con la primera página que encuentra

| Publicado en Edición Impresa

Hasta no hace mucho, cuando se buscaba explicar de modo sencillo qué era Internet se recurría a un boceto con computadoras distribuidas en todo el mundo unidas entre sí y formando una inmensa trama. Hoy día las cosas cambiaron, y ese viejo esquema de compus debería ser reemplazado por un buen número de celulares inteligentes, dado que la vía de acceso para la mayoría que quiere acceder a la web es a través de un smpartphone. En Argentina, cerca del 70 por ciento de quienes acceden a Internet lo hacen desde dispositivos móviles y más del 60% navega a diario. Al mismo tiempo, la gente está utilizando más dispositivos que nunca. En 2012, se le preguntó a los argentinos si utilizaba teléfonos inteligentes, tablets y computadoras. En aquel momento, el 43% usaba alguno de estos dispositivos, el 18% señaló que utilizaba dos, y ninguno había afirmado que utilizaba los tres. Años más tarde, casi el 10 por ciento de las personas utiliza los tres, según coinciden distintos estudios que ubican a nuestro país como el que tiene más usuarios en las redes sociales. Ahora bien, ¿existe un modo de navegar nacional? Si bien la web no conoce de fronteras, ¿hay un usuario argentino cuyas costumbres al navegar tienen particularidades propias que los diferencian del resto?

El video es uno de los formatos que más eligen para conocer los detalles del producto

Por lo pronto, a la hora de manejarse en el mercado online 7 de cada 10 argentinos hace una investigación en Internet antes de comprar un producto (un celular o electrodoméstico, por ejemplo) y el video es la herramienta que eligen por predilección para ver de antemano cómo funciona, de acuerdo a una investigación sobre comportamiento online elaborada por Google.

Una vez concretada la compra final, el 90% de los argentinos considera que la misma estuvo influenciada por esa investigación online previa que realizaron y que tiene que ver con la comodidad, el ahorro de tiempo, la comparación de precios y los detalles del producto.

USOS Y COSTUMBRES

El contexto de estas cifras está dado por el hecho de que el 75% de los argentinos se conecta a Internet todos los meses y que un 73% cuenta hoy con un smartphone, lo que implica un “consumidor más curioso, más exigente y más demandante que nunca”, analiza el informe. El mismo indagó a 1.500 argentinos conectados (hombres y mujeres de 18 a 64 años) que hayan comprado alguna de las categorías seleccionadas (alimentos, vestimenta, muebles y decoración, celulares, electrónica y electrodomésticos) en los últimos 12 meses. Los buscadores online son la herramienta predilecta (68%) por los consumidores para recolectar información sobre el producto que quieren adquirir, pero también los portales de comercio (48%), los portales de compra y venta online (42%) y los portales de supermercados (22%). La investigación tiene que ver con conocer especificaciones y comparar, ver fotos, encontrar el mejor precio o promoción, confirmar la decisión o conocer opiniones.

En ese camino que los argentinos transitan antes de ir a realizar una compra, el video es uno de los formatos que más eligen para conocer los detalles del producto que quieren obtener. En concreto, el 59% se decidió por esta vía audiovisual y los videos más vistos son los de demostraciones (42%) de cómo funciona un producto y los de comparaciones (43%) entre productos de diferentes marcas.

Pero Internet no solo representa un factor determinante en esa etapa de investigación previa a la compra, sino también cuando la persona ya está dentro del comercio. En este sentido, de acuerdo con el informe, 1 de cada 3 consumidores expresó haber utilizado alguna vez allí mismo su celular para tomar una decisión de compra. Mientras que el 48% de los encuestados que usó su smartphone en el local reconoció haberse retirado por haber encontrado una mejor opción.

¿Y LOS CHICOS?

Si bien los datos sobre cómo se manejan los adultos pintan un panorama de las costumbres argentinas al navegar, todos los ojos suelen estar puestos en la dinámica y en la interacción virtual de los más chicos, sean adolescentes que frecuentan las redes sociales o pibes que recién arrancan la escuela primaria pero ya tienen el uso de la tablet incorporado y totalmente naturalizado a sus vidas.

Según una investigación reciente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), cuando buscan información en la web 8 de cada 10 chicos se quedan con la primera pagina que ven, lo que significa que los más pequeños tienen muy poca actitud reflexiva y crítica en el uso de la información que encuentran en la web.

“Esta limitación se ve reflejada en que usan la primera página web que encuentran, no comparan diferentes sitios web, no distinguen anuncios de contenidos en internet y no saben cómo hacer para decidir si confiar o no en la información que encuentran”, apunta Roxana Morduchowicz, asesora del área Chicos y Pantallas del Enacom y autora del estudio.

“No saben cómo hacer para decidir si confiar o no en la información que encuentran”

Entre las principales conclusiones de la investigación se destaca que cuando buscan información en la web, ocho de cada diez eligen la primera página que ven, no diferencian ni analizan la procedencia de la información, ni quién es el autor. Además, la mitad busca el sitio web más popular y no el que tiene una mayor autoridad.

Otro dato de la encuesta fue que nueve de cada diez adolescentes utilizan las redes sociales para informarse. “La credibilidad de la información de sus contactos es muy alta, del 95%. En Argentina, además, seis de cada diez chicos, de 11 y 12, también están en Facebook. Aunque la edad mínima para tener un perfil en una red social es 13”, explicó Morduchowicz, quien no duda en asegurar que “la tecnología va más rápido que la sociedad”.