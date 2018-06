Rafa Nadal lo hizo otra vez y extendió su hegemonía para convertirse en leyenda

Superó con claridad en el partido final al austríaco Dominic Thiem, que se lo postula como su heredero, en tres sets: 6-4, 6-3 y 6-2

Rafael Nadal ya tiene once Roland Garros. El mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo confirmó ante el que está llamado a ser su “heredero” que su tiempo todavía no ha pasado. Dominic Thiem tendrá que esperar.

Rafa se impuso por 6-4, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 42 minutos. La victoria del número uno del mundo fue fruto de la solidez de su juego y de una enorme paciencia, la que le faltó al austriaco. La experiencia de Nadal pesó y mucho en el tenis de Thiem, que nunca fue una amenaza real.

El español dejó la ciudad de París como número uno del mundo después de una gira polvo de ladrillo en la que se ha apuntado los torneos de Montecarlo, Roma, Barcelona y Roland Garros. Acumula un total de 17 Grand Slam con lo que se sitúa a tres de Roger Federer. Suma un total de 79 títulos de la ATP y sólo la australiana Margaret Court, que ganó once veces en Australia entre 1960 y 1973, puede presumir de levantar once veces el mismo uno de los cuatro grandes.

Rafa arrancó con un ritmo infernal. En los dos primeros juegos cedió dos puntos, consumó un “break” en el primer servicio de Thiem y el austríaco se vio desbordado no por el escenario, sino por el rival. El saque no le respondió y Nadal no se apartó un solo punto del guión perfectamente planificado.

Abrió ángulos, la pelota tomó los efectos que buscaba, conectó “winners” con frecuencia y mantuvo la paciencia. La que le faltó a Thiem que se pasó todo el set hablando, buscando desesperadamente a su palco, transmitiendo un nerviosismo que se concretó en el décimo juego. Con un saque para igualar el set a cinco fue incapaz de ganar un punto. Rafa se apuntó el primer set en blanco y no paró. En el primer servicio de Thiem hubo batalla. Nadal forzó cuatro bolas de «break» que no pudo concretar. A la quinta llegó la ruptura.

Rafa prolongó la racha hasta un 3-0 y cuando el austríaco apretó (0-30 en el quinto), el número uno del mundo ni se inmutó. Tampoco los intercambios más salvajes del partido alteraron su tenis. En el séptimo juego Thiem dispuso de su tercer “break” en el partido, pero el español fue capaz de quitarle el ritmo con un par de estocadas. Por tal motivo en 49 minutos, la final en la cancha central “Philippe-Chatrier” estaba más que encarrilada.

Thiem estaba obligado a buscar más si quería prolongar la final. Empezando por su servicio. Cada saque era una agonía y la tendencia no cambió en el tercer set. En su primer saque logró salvar tres “break”. En la siguiente situación crítica, otras dos bolas de quiebre, claudicó. Rafa tuvo paciencia para esperar su momento en cada punto. Mientras Thiem soltaba palos casi con desesperación, Nadal sabía aguardar su momento. Su proverbial lectura del partido no contaba con un contratiempo cuando mandaba 30-0 en el cuarto juego.

Nadal se convirtió en el tercer tenista en superar los 100 millones de dólares en premios

De pronto Rafa paró el partido y dijo: “No puedo mover el dedo”. Se le había quedado bloqueado, rígido como producto de un calambre. Se quitó el vendaje que tenía bajo la muñequera izquierda, regresó al partido y consumó el 3-1. En el siguiente juego falló golpes que no había mandado largos en todo el partido, pero el rumbo no se torció. Con 3-2, en el parate, apareció el fisioterapeuta de la ATP para masajearle la zona. El alivio fue tal que se apuntó el siguiente juego en blanco. Es más, Thiem no logró ningún juego más. A la quinta pelota del partido, Nadal conquistó la undécima Copa de los Mosqueteros.