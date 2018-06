Meridiano V está más cerca del sueño del nuevo piso para su cancha de básquet

La entidad tiene proyectada instalarla el próximo mes. Ya entregó $500.000 y debe reunir otros $700.000. Lanzaron campaña solidaria

Con años de uso y deterioro, más estropeado todavía por las goteras de cada lluvia, y ahora ya con el techo de las instalaciones reparado, el piso deportivo del Club Meridiano V, que “no daba para más”, según los dirigentes de la institución, será puesto a nuevo el mes próximo.

Para comprometer el presupuesto y que no aumente el costo por los caprichos de la inflación, la entidad le adelantó a la empresa santafesina que hará la obra $500.000. Le resta reunir ahora los un poco más de $700.000 que le saldrá el proyecto y para eso “vende” metros cuadrados a socios y vecinos en general a $3.000 la unidad.

Ni picaba la pelota

Hace mucho tiempo que el piso de madera usado fundamentalmente para los partidos de básquet se había convertido en la máxima preocupación de las autoridades del histórico club de 67 entre 16 y 17. El revestimiento está por demás arruinado desde varios años atrás, pero en la institución eran conscientes de que mientras que no se repara el agujereado techo nada se podía hacer con la base de la cancha, pues no valía la pena cambiarla si las filtraciones del gimnasio la iban a empapar en cada tormenta.

Con la cubierta renovada en chapas y ya habiendo comprobado que “no se llueve” se decidió encarar la obra de reposición del revestimiento del suelo.

El estado del piso deportivo hizo vivir a la institución situaciones muy críticas. “Hace tiempo que no pica bien la pelota y desde otros clubes nos han llamado la atención porque no se puede jugar bien. No podemos seguir así porque integramos la A1 y estamos entre los mejores ocho equipos de La Plata”, subrayó el presidente de Meridiano V, Rubén Díaz.

Al club, el nuevo piso de la cancha de básquet (también se usa para patín artístico y taekwondo), de una superficie total de 610 metros cuadrados, le cuesta, en total, $1.239.000. Especialmente diseñado para las actividades deportivas será realizado en tablas de guatambú paraguayo de 1x3 y 1x4, machimbradas y cepilladas, y montadas sobre un falso piso construido con maderas apoyadas sobre el contrapiso mismo, sobre tacos de goma. La empresa lo entregará pulido, plastificado con laca pliuretanica pintado en zonas, centros y líneas demarcatorias con laca poliuretanica de color, modelo NBA. Además, la obra será entregada con dos bancos para suplentes, una mesa de control, zócalos y dos alfombras para el ingreso a la cancha.

Los trabajos comenzarán el 10 de julio y se aprovechará una semana del receso deportivo del invierno para llevarlos adelante. En 15 días, según se estima, los jugadores podrán salir a la cancha, ya totalmente remozada para entrenar y competir.

Para juntar el dinero que resta pagar a la compañía que instalará el piso, el club dispone de una cuenta en el Banco Provincia cuyo número es 5015-8/6 y el CBU 0140068701501500000862. “Vendemos simbólicamente el metro cuadrado. Le pusimos el costo de 3 mil pesos pero quien aporte podrá pagarlo como pueda”, aclaró Díaz.

Un club con historia

El Club Meridiano V y Biblioteca Popular Enrique Gonino nació como tantas otras instituciones barriales platenses, frente a la necesidad de los vecinos de organizarse para vehiculizar mejoras de infraestructura y el desarrollo de actividades socio-culturales. Se fundó el 19 de abril de 1929, cuando las calles de la zona eran de barro y no había alumbrado público . Tomás Mercatili fue su primer presidente. Fueron sus primeras actividades la mecanografía, la costura a máquina, bordado y danzas.

En mayo de 1942 comenzó en la entidad la práctica del básquet.