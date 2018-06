Varios juveniles se preparan para tener su chance en Primera de la mano del Chino

Empieza a pisar con fuerza la 1999 y, sobre todo, la 2000, una categoría que ya tiene a Jerónimo Pourtau en el plantel profesional

Con la llegada de Leandro Benítez al banco de Primera División, son varios los juveniles de Estudiantes (con o sin contrato aún) que están entusiasmados con tener la posibilidad de mostrarse durante la pretemporada y tener chances de sumar minutos durante el semestre. El Chino los conoce a todos de su paso por Reserva y ya tiene a unos cuantos en carpeta para que comiencen a trabajar con el primer equipo desde la semana próxima en el Country Club.

¿Quiénes son los jugadores en cuestión? Yendo de atrás hacia adelante, en el arco no hay dudas que estará presente Jerónimo Pourtau. Esto no es ninguna novedad, ya que el categoría 2000 desde el año pasado es el tercer arquero del club (por detrás de Mariano Andújar y Daniel Sappa) y es una de las mayores apuestas que tiene el club bajo los tres palos. Casi no tuvo descanso en este receso ya que participó de los Juegos Odesur con la Selección Argentina Sub 19 en Cochabamba.

En la línea defensiva el jugador que tiene muy buena consideración del flamante entrenador albirrojo es Iván Erquiaga, lateral por la izquierda nacido en 1999 que debutó gracias a Benítez en mayo ante Rosario Central, por la última fecha de la Superliga 2017/18. Al ser un puesto en donde jugadores no sobran (hoy por hoy, faltan), es una alternativa de la cantera que el cuerpo técnico intentará hacer valer. Se destaca por su orden a la hora de jugar y en el último tiempo ha ido puliendo la marca (en sus primeros años en juveniles jugaba como atacante).

Por la otra banda aparece Facundo Mura (1999), que si bien tuvo algunos altibajos en su rendimiento en la pasada temporada y sufrió una lesión, es un jugador que está en la cabeza del DT. Aún no debutó en la máxima categoría pero participó de entrenamientos y concentró para un amistoso ante Peñarol de la mano de Gustavo Matosas.

En cuanto a Nazareno Colombo (1999), defensor central que actualmente es parte del equipo de sparrings de la Selección Argentina en el Mundial, le juega en contra la superpoblación en su puesto (Leandro Desábato, Jonatan Schunke, Nicolás Bazzana y Fabián Noguera), algo similar a lo que le ocurre al volante central de marca Andrés Ayala (categoría 2000), quien también está junto a la Albiceleste en Rusia. Es por eso que se estima que ambos sigan teniendo más participación en Reserva que en Primera, al menos, en los próximos seis meses.

Pasando al mediocampo, Matías Pellegrini (2000) es un jugador que se consolidó de la mano del Chino en la Reserva y a quien consideran preparado para que empiece a dar el salto a la máxima categoría. Juega de mediocampista creativo y posee tanto un buen manejo de la pelota como una pegada precisa. Se lo piensa dentro del club como un jugador capaz de marcar la diferencia en un futuro cercano. Otro volante que es del gusto del Chino, aunque con más vocación de marca, es Franco Sivetti (1998), aunque una lesión le hizo perder terreno en el último tiempo. Igualmente no se descarta que esté presente durante la pretemporada, al menos, en algunos entrenamientos.

Por último, en el sector ofensivo, Francisco Apaolaza será el delantero que intentará terminar de consolidarse en el plantel profesional. Si bien tiene competencia en su puesto, uno de los déficit del equipo la última temporada fue la falta de gol, y es ahí cuando se le abren posibilidad al categoría 1997, más aún pensando que el Pincha jugará triple competencia. Por detrás de Pancho asoma Imanol Enríquez, delantero categoría 2000 con buen promedio de gol, aunque en el próximo semestre tendrá más minutos en Reserva antes de pegar el salto a Primera.

LAS APUESTAS, POR EL MOMENTO, SEGUIRÁN EN LA RESERVA

En los últimos mercados de pases Estudiantes trajo a varios juveniles como apuestas: Mauricio Vera, Lautaro Arellano, Alexis Vega y Jhon Arteaga. Si bien la mayoría a tenido minutos en Reserva, por el momento no han demostrado todo lo que se esperaba de ellos y aún no se los piensa para Primera. A partir del 25 de junio estarán a disposición de Pablo Quatrocchi (DT interino) para la pretemporada de la divisional Reserva.