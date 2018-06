Se nubló Sol: la chica del clima y un desplante en vivo para Pampita

No le gustó nada que no la dejara hablar sobre el aborto y se quejó al aire. Ayer pidió disculpas y le tiró flores a su compañera

| Publicado en Edición Impresa

El programa de Pampita sigue sin dar pie con bola. Ya se habló muchas veces de que había tensiones entre los panelistas, aunque esta vez todo quedó a la vista como nunca. Fue cuando Sol Pérez hablaba sobre el tema del aborto, la conductora la quiso cortar y ella se enojó. La rubia después pidió disculpas y describió a Carolina como una “buena compañera”. Aunque la evidencia es que ya van varias de estas en un ciclo que no termina de arrancar en el rating.

En un bloque de la emisión del martes, se estaba debatiendo la ley de legalización del aborto, al igual que en muchísimos otros ciclos de la tele, en un tema que acaparó casi toda la agenda.

Sol Pérez, panelista estrella de “Pampita Online” expresó su postura, aunque por lo visto no lo pudo hacer por completo.

Luego de un corte de publicidad, Pampita retomó la conducción y vio que su compañera estaba algo seria. “¿Te pasa algo?”, le preguntó.

“No me gusta que me corten el tema, si vas a debatir de algo, es como raro”, tiró la rubia explosiva.

Pampita quería seguir con el programa tal como estaba pautado y le contestó con algo de ironía. “¿Que hacemos entonces, por ejemplo?”, lanzó, entre risas... “Nada, dejá”, le contestó Sol, mirando al piso.

Al final, la conductora la quiso arreglar y añadió: “Igual seguramente mañana tendremos resultados para seguir discutiendo de esto. Hay tema para rato”, cerró, en referencia a ayer... cuando aún no se sabía el resultado de la votación en el Congreso.

Horas después, Sol tuvo una acalorada conversación con Pampita, Barbie Simons y Angie Balbiani en la que la ex “Chica del clima” admitió que lo que hizo al aire no estuvo bien pero fue “lo que le salió”.

“La que no lo maneja bien claramente soy yo, que estaba re caliente, me pongo muy efusiva y me cuesta sacarme el chip”, reflexionó Sol en diálogo con “Los ángeles de la mañana” y apuntó que “Pampita es muy buena compañera, no es mi amiga, pero es muy buena persona”.

¿Está peleada con Simons y Balbiani? Es uno de los rumores que circula por los pasillos del canal. Pero Sol se hizo la otra y sostuvo que “saluda a todo el mundo”. De la única que remarcó tener buena relación es con la conductora.

“Con Pampita está todo bien. No lo dije solo por Caro, sabemos que atrás hay gente que te dicen cerremos el tema. La TV es así, la que no entiende de última soy yo. Con Pampita estoy re cómoda…”, finalizó.

Un programa que no levanta puntería en la audiencia, y donde el clima no sería el mejor... ¿Hasta cuándo seguirá al aire?