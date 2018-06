Kevin Spacey vuelve a la escena pública con una película pronta a estrenar

El actor fue desacreditado por denuncias de acoso sexual y retirado de varios proyectos

Kevin Spacey fue borrado de "All the Money in the World" y echado de "House of Cards" a raíz de las denuncias que recibió por acoso sexual, pero una película protagonizada por el desacreditado actor verá la luz en apenas unos meses.

Vertical Entertainment anunció que estrenará "Billionaire Boys Club" en video a la carta el 17 de julio y en salas de cine el 17 de agosto. La película, que cuenta la historia de jóvenes adinerados en Los Ángeles que dirigen un esquema Ponzi, es estelarizada por Ansel Elgort, Taron Egerton y Spacey.

"Billionaire Boys Club" se rodó en el 2015, antes del escándalo que envolvió al actor y su desafortunada salida de la industria.

Vertical Entertainment dijo que apoya completamente a las víctimas de violencia sexual pero que cree que el elenco y equipo de la película merecer "ver su producto final llegar al público".