Docentes: no aflojan los tironeos tras el fallo que activa la cláusula gatillo

En el Gobierno dicen que es “salomónico” y avala a la Provincia. Los docentes que les “dio la razón” pero reclaman ser convocados

Según el color del cristal con que se mire, el fallo que obliga a aplicar la cláusula gatillo por inflación hasta que se firme un nuevo acuerdo salarial entre el gobierno bonaerense y los docentes es interpretado por estas horas como favorable tanto por el gobierno provincial como por los gremios de los maestros.

Es que mientras que ayer el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, consideró lo consideró “salomónico” y destacó que “avala en gran medida todo lo que viene haciendo la provincia”, en relación a los salarios de los maestros, el Secretario General de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que la Justicia les “dio la razón” en el planteo de la cláusula gatillo para no perder contra la inflación, aunque insistió en que “conflicto se resuelve en una paritaria”.

El Tribunal Nº 4 platense reconoció que el gobierno ya realizó adelantos, aunque planteó que, de no haber acuerdo paritario, en julio deberán ajustarse los salarios en función del IPC que dé a conocer el Indec.

Sobre esta resolución, el ministro Villegas consideró que “el fallo avala lo que viene haciendo el gobierno desde el primer día: la Justicia dice en primer lugar que no ha habido mala fe al negociar, y en segundo lugar plantea que no habido falta de información, que no hubo negociación desleal porque ha habido al menos 7 u 8 propuestas, inclusive alguna con modalidad semestral”.

Villegas señaló que la resolución, además, dice que no corresponde el pedido global de retroactividad del acuerdo de 2017 pedido por los gremios, porque ese acuerdo fue firmado con fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2017, “con una cláusula que expresamente pidió Roberto Baradel (secretario general de Suteba) que decía que vencía el 31 de diciembre de 2017”.

“Con lo cual -remarcó Villegas- el tribunal ha dicho que no hay mala fe al negociar, que no hubo falta de información porque toda la información se entregó, que no corresponde la retroactividad global del año 2017, y cuando habla de la cláusula económica automática prevista en el convenio de 2017 hace referencia a una actualización semestral que la Provincia viene haciendo de modo más beneficiosa”.

“Las cifras que damos están consolidadas, no son bonos, son a cuenta de las paritarias que estamos negociando”

Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo provincial

“El fallo habla de ajustes semestrales, y si miramos la evolución de la inflación a la fecha es del 11,9 por ciento aproximadamente, y la evolución de los salarios docentes esta en el orden del 10 por ciento, con una salvedad, en el mes de enero cuando la inflación fue del 1,8 por ciento, el Gobierno dio un 5 por ciento, en marzo dio un 3, acumulando un 8 por ciento, y en mayo dio un 2 consolidando un 10 por ciento”, remarcó el ministro provincial. “Las cifras que damos están consolidadas, no son bonos, nunca dimos bonos, las cifras son a cuenta de las paritarias que estamos negociando, son aumentos que consolidan el salario a todas las categorías”, insistió.

En cuanto a una próxima convocatoria, reconoció que seguirán “discutiendo con los gremios”, pero no adelantó fecha. “Seguramente vamos a convocarlos en una fecha que no está definida, haremos alguna propuesta, como hicimos hasta ahora, por instrucción de la gobernadora (María Eugenia Vidal); si no nos podemos poner de acuerdo seguiremos dando anticipos que eviten que el salario del docente pierda contra la inflación como ha venido ocurriendo en todo este semestre, por eso los paros que han hecho el Frente Gremial Docente han ido a la baja”, opinó.

Al ser consultado sobre una apelación del fallo en la Suprema Corte, señaló: “No es algo que estemos analizando mas allá de algún aspecto técnico menor, porque para mi el fallo es salomónico y avala en gran medida lo que está haciendo la provincia; después si se quieren colgar del fallo para hacer títulos, medidas o banderazos es otra cuestión”.

Por su parte, el Secretario General de Suteba, Roberto Baradel, destacó el fallo y consideró que la gobernadora “ahora tiene que cumplir con el fallo de la Justicia y tiene que discutir un porcentaje de aumento acorde” a la realidad.

El gremialista sostuvo: “La Justicia nos dio la razón en un planteo que veníamos haciendo que era la garantía de la cláusula gatillo para no perder con la inflación, pero el conflicto se resuelve en una paritaria discutiendo un porcentaje salarial que nos permita un aumento digno”.

Y rechazó los argumentos oficiales: “Es mentira que los adelantos que dio el gobierno son mejores que lo que obliga este fallo, lo que el gobierno dio es un porcentaje para la categoría más baja que no se traslada a todos los salarios, y lo que tiene que hacer el gobierno ahora es sentarse a discutir con nosotros un porcentaje real con cláusula automática, con eso no corremos ningún riesgo si la inflación es más alta que el convenio”, afirmó Baradel.