Las obras de 120 y 32 impactan en los barrios hacia donde desvían el tránsito

Los vecinos están a maltraer por los arreglos. Denuncian que a los trabajos deben ejecutarse de forma más ordenada para evitar destrozos e inconvenientes. Las máquinas y el intenso tránsito rompen las calles aledañas

| Publicado en Edición Impresa

“Desde que empezó la obra no paramos de tener problemas en el barrio”. Graciela Lapistoy (Vecina de 33 entre 119 y 120)

Los vecinos que viven en los alrededores de la rotonda de 120 y 32 no la están pasando bien. Las obras que se realizan desde hace varias semanas y se extenderán hasta fines de julio o principios de agosto está generando trastornos de toda clase. La mayoría coincide en que los trabajos “pueden ser nesarios, pero deberían haberlo hecho mejor, de manera más ordenada, para no generar tantos inconvenientes y destrozos”.

Una vecina que lleva varias décadas en la zona de 33 entre 120 y diagonal 74 expresó su desesperación: “este asfalto lo hicimos los vecinos. Por acá pasan cientos de camiones, autos y toda clase de vehículos que están haciendo estrago con la calle. También nos han roto caños de agua y derribaron cables de diferentes servicios”.

Pero no sólo ocurre en esa calle, otra que zona que está seriamente afectada es la de 38, de 122 a 120. “Por acá vienen los que no encuentran la 120 y hacen el retome por la 122 hasta 38 y de acá van al centro de La Plata. En horarios escolares esto se transforma en una pesadilla. Los autos los estacionan en las veredas para evitar que les rompan los espejos retrovisores, o se los rayen. Y se arman unos embotellamientos tremendos”.

Las señalizaciones no están claras en las zonas que rodean a la rotonda. Muchos conductores que no son de La Plata o de la región a veces se equivocan de camino y entran en calles en contramano. Los vecinos ya están clamando que culminen los trabajos cuánto antes.

“Desde que comenzaron las obras esta zona se transformó en una anarquía. Lo preocupante es que en la rotonda se hizo una obra el año pasado y parece que no resistió. No hubo un jefe de obra que se hiciera responsable de esos trabajos. Ahora no hay inspectores que ordenen el tránsito. Estamos hartos de las improvisaciones”, dijo Miguel Comai, vecino de 33 y diagonal 74.

Pero a las calles rotas y el descontrol de coches en contramano hay que sumarle los camiones que estacionan en cualquier lugar y no permiten visualizar si sobre diagonal 74 el tránsito da un respiro para cruzar. Los peatones no tenemos modos de cruzar”, dijo otra vecina que habló con este diario en la zona de 33.

En 38 de 122 a 120 se observan los autos en las veredas, en las veredas de los números impares. “Lo hacen para evitar que queden dañados. Esto es un descontrol a las 8 de la mañana, al mediodía y cerca de las cinco de la tarde”, agregó Federico Barbes, en ese sector de barrio Hipódromo.

Otro serio problema es el semáforo de 32 y 122, desde donde parte una extensa fila de autos que llega a diagonal 74 y la rotonda. Si, aunque parezca exagerado, esa es una postal que se da todos los días desde que comenzó la obra, en el mes de mayo.

Los vecinos y automovilistas también apuntaron por el desnivel que va a producir la obra de la rotonda, que tendrá una altura cercana a los 40 centímetros.

“TRANSICIONES”

Fuentes de Aubasa informaron a este diario que “en todas las calles que deriven en la rotonda se realizarán transiciones”. Una especie de rampas de 12 metros de largo que evitará trastornos entre el paso por el nuevo hormigón de la rotonda y las calles que desembocan en la misma: 122, 32 y diagonal 74.

“Se hizo así debido al refuerzo en el hormigonado para lograr la mayor durabilidad”, agregaron desde la empresa Aubasa.

En este contexto, en 33 y 120 hay un obrador por una obra de Aguas Bonaerenses que, según los vecinos, “genera más problemas”. Algunos frentistas piensan en el barrio que se trata de un obrador vinculado a las tareas de la Autopista. “La falta de carteles en las zonas afectadas contribuye a la confusión generalizada”, dijo Carlos, uno de los vecinos que habló con EL DIA.

Pero también hay inconvenientes en la zona de Ensenada afectada colateralmente por el desvío vehicular, y las quejas no frenan por la “falta de previsibilidad en los trabajos”.

“Dieron vuelta varios barrios. Y los vecinos estamos padeciendo situaciones no deseadas. Tampoco sabemos cuánto demandarán los trabajos. Hay días que nos quedamos sin luz, sin agua, sin cable y sin teléfono. Todo para atrás”, remarcó Graciela Lopistoy.