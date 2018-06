La escuela 25 de Berisso, con una abultada deuda y envuelta en un proceso de remate

Hace 22 años una vecina vendió el terreno para construirla. Pero hoy Arba le reclama a ella $800 mil de impuestos impagos

Por estos días los vecinos de La Franja comentan que la Escuela N° 25 se rematará por una millonaria deuda que tiene con el Estado provincial, y aunque saben que la escuela es pública, crece el temor de que los chicos se queden sin ese establecimiento. El problema arrancó en 1996 cuando María del Carmen García le vendió terrenos en 126 entre 89 y 90 al Consejo Escolar de Berisso y se construyó la escuela, pero 22 años después la mujer denunció que está embargada por una deuda de impuestos provinciales vinculados a esa propiedad. “Nunca se hizo la escrituración y ARBA me hace intimaciones de esa parcela por una deuda que llega a 800 mil pesos, incluso se habló de rematar las tierras; en el Consejo Escolar me dicen que están en el tema, pero a mi me embargaron la cuenta del banco”, le dijo ayer la mujer a EL DIA. Voceros de la Dirección de Escuelas descartaron que el establecimiento vaya a rematarse y consignaron que todo está en vías de solucionarse.

María García vive en el barrio El Carmen y señaló que su problema se originó porque los lotes nunca fueron escriturados y desde 1996 a esta parte se generó una deuda con ARBA que ahora recae sobre ella, por lo que ya fue intimada por el organismo provincial.

“Hace unos 20 días me llegó la intimación de remate del bien que está embargado, pedí la desvinculación, sé que la gente de ARBA hizo todo lo posible, me contesta que saben que hay una escuela, pero me aclararon que como la titularidad es mía, es a mí a quien le tienen que reclamar, aunque yo con todo esto estoy indigente”, apuntó la mujer.

El terreno perteneció a una tía de García, que luego le cedió la propiedad. Pero un día recibió la propuesta de venderlos para la construcción de una escuela porque la zona estaba creciendo y era necesaria para el barrio.

De acuerdo a lo que contó la mujer, en la operación intervino la Municipalidad de Berisso y el Consejo Escolar y ella puso como condición que la municipalidad se hiciera cargo de la subdivisión de otras tierras que también le pertenecían y están pegadas al lote del establecimiento educativo.

Según contó, todo figura en el boleto de compra venta, un pago se realizaría en el momento de firmar y el otro a los 80 días. Pero la subdivisión tardó 12 años en hacerse y nunca se escrituró el terreno de la Escuela N° 25.

La vecina aclaró que no se completaron los pagos de punitorios por atrasos, ni la de escrituración o de los planos.

La irregularidad quedó en evidencia cuando ARBA comenzó a intimarla porque aún figura como propietaria, más allá de que puede comprobarse fácilmente que en ese espacio hay una escuela estatal.

“Yo estoy embargada, no puedo acceder a ningún crédito y tengo un juicio con una orden de remate del terreno donde está la escuela”, apuntó.

Para graficar la cantidad de complicaciones que sufre indicó que una moto chocó su auto, pero cuando quiso cobrar en el Banco Francés el monto que dispuso el seguro para la reparación se encontró que no podía sacar el dinero a raíz de su embargo.

Además intentó hacer la desvinculación con la exhibición del boleto de compra y venta del terreno de aquellos años, se presentó en numerosas oportunidades en el Consejo Escolar, pero siempre se retiró solo con la promesa de que se solucionaría un problema que lleva mas de dos décadas.

La vecina tampoco encontró respuesta con las actuales autoridades comunales, quienes según dijo, le comunicaron que “no existe una escuela municipal” y por lo tanto no podrían intervenir.

García también se mostró preocupada por la situación de las familias a las que le vendió los demás lotes, ubicados en la zona de 126 y 89, ya que no les pudo firmar las escrituras porque está embargada.

“Mi temor es que me hagan la desvinculación, pero desde el día de hoy porque de esa manera sigo con la deuda de los años anteriores”, dijo María García.

EL DIA consultó también a las autoridades de la Dirección de Escuelas de Provincia para determinar si la escuela de La Franja corre riesgo de ser rematada, pero eso se descartó de manera categórica.

“No va a remate, la situación se va a ir regularizando, una parte de la deuda ya se pagó y el tema está en la dirección de Propiedades de la Dirección de Escuelas, ahora el avance administrativo debe ser contemplado por la Justicia que debe expedirse para liberar de los apremios a la anterior dueña de las tierras”, dijo el vocero consultado.

Se aclaró que el tema lleva muchos años y que se trabaja en la configuración del expediente, “estamos regularizando todo para agilizar el proceso que tiene que ver con lo administrativo”, se comunicó, pero se remarcó que “la escuela no va a cerrar, ni se va a rematar”.