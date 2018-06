Recalculando proyecciones

| Publicado en Edición Impresa

Por NORBERTO SOSA (*)

Director de IEB

Podríamos comenzar esta columna preguntándonos: ¿sirven para algo las proyecciones?, dado que algunos economistas conocidos como Juan Carlos De Pablo (A Dos Voces – 23.05.18) sostienen que los pronósticos no sirven para nada y nunca se cumplen.

Quizás podríamos decir lo mismo de los pronósticos del tiempo, pero estoy convencido que en más de una oportunidad nos hemos prevenido un resfriado llevando un paraguas o más abrigo gracias a algún pronóstico.

Tengo el mismo convencimiento sobre la utilidad de las proyecciones económicas, pueden no cumplirse, pero forman expectativas y muchas veces tanto las personas como las empresas toman sus decisiones en base a las expectativas.

Cuando las expectativas son malas, es probable que dejen de invertir y consumir tanto quienes no tienen los recursos para hacerlo como aquellos que, aun teniéndolo no lo hacen por una cuestión prudencial.

Al contrario, cuando las expectativas son favorables no sólo se animan a invertir y consumir aquellos que tienen recursos, sino aquellos que pueden tomar deuda.

EL MUNDO

Desde el convencimiento de su utilidad, llegando casi a mediados de año las proyecciones para el 2018 lucen menos optimistas que lo que parecían ser a fines de 2017.

Desde la óptica global, el mundo sigue creciendo a un ritmo de más del 3% en promedio y se aceleraron los volúmenes de comercio, pese a las restricciones comerciales que impulsa EE.UU.

Las noticias negativas vienen de la mano del aumento de las tasas en EE.UU. como medida prudencial para morigerar las expectativas de inflación y más recientemente la incertidumbre que está generando Italia con el avance de una coalición política (M5S+Liga Norte) que impulsa un gobierno denominado “euroescéptico”. Esta situación debilita al euro y fortalece al dólar a nivel global. El combo de tasas más altas y dólar más fuerte genera vientos de frente para nuestra economía.

ARGENTINA

Hacia fines de 2017, se esperaba para este año una economía creciendo al 3%, la inflación desacelerando y cerrando el año con un crecimiento inferior al de 2017. Tasas de interés positivas, es decir que le ganaran a la inflación y un movimiento en el tipo de cambio parecido al de la inflación. En síntesis, se esperaba un comportamiento económico mejor al de 2017 y obviamente mejor aún al de 2016.

Hoy podríamos resumir las expectativas del comportamiento económico de 2018 diciendo que no sólo no sería mejor al de 2017, sino que tendría algunas características que lo asemejarían más a 2016 y que quedaría para 2019 la esperanza que sea un año más parecido a 2017.

CRECIMIENTO INVISIBLE

Si bien hay algunos sectores económicos con crecimiento destacado, la economía en su conjunto está siendo afectada para una serie de factores negativos: sequía, menor demanda desde Brasil, altas tasas locales, etc. Es muy probable que se genere una divergencia entre lo que diga el INDEC en cuanto al nivel de crecimiento y la sensación en la calle, acrecentando el concepto de crecimiento invisible.

Es fundamental reconstruir confianza antes del próximo vencimiento de Lebacs

Quizás el tema sea un poco complejo o técnico para resumirlo en pocas palabras. Cuando se habla del crecimiento económico, se refiere al nivel promedio de un año con respecto al promedio del anterior. En ese sentido, en 2017 el PBI creció 2,9% con respecto a 2016, pero dejó lo que se denomina un arrastre estadístico de aproximadamente 2% para este año. Por lo tanto, la economía podría crecer 0,0% a lo largo del año y sin embargo las estadísticas hablarían de un crecimiento del 2%. Es muy probable que durante el resto del año el ritmo de la economía se contraiga y que la estadística hable de un crecimiento de aproximadamente 1,5%.

TASAS DE INTERÉS E INFLACION

Se esperaban niveles de tasas de interés superiores al de la inflación, pero no tan altos, ni las tasas de interés ni el crecimiento de la inflación. Sin dudas, los actuales niveles de tasas de interés son insostenibles para la economía y para la sustentabilidad de la deuda del BCRA (Lebac). Es de esperar que en las próximas semanas cuando Argentina termine de acordar con el FMI encuentre el camino para poder morigerar las tasas de interés. Con respecto a la inflación. No sólo la meta ajustada el 28 de diciembre será superada, sino que muy probablemente también el nivel registrado el año pasado. La desaceleración queda para el 2019.

DOLAR

Queda para el cierre, la obsesión de los argentinos. Esta semana deja como conclusión que la presión por el dólar no desaparece. En el mercado mayorista se operaron en promedio USD 925 millones por día, la cotización terminó en $/USD 24,97. Es decir, a sólo tres centavos de la “super” orden de venta del BCRA de USD 5.000 millones a $/USD 25,00. Paralelamente, durante la semana el Banco Nación habría vendido al menos USD 1.500 millones por orden del Tesoro Nacional. Es decir que, en una semana se gastaron la mitad de los dólares conseguidos por el Ministro de Finanzas en la colocación de los BOTES.

El clima de esta semana estuvo perturbado por el debate de las tarifas en el Senado de la Nación y el consecuente veto a la ley aprobada, lo cual no ayudó a recomponer expectativas. Es fundamental, reconstruir confianza antes del próximo vencimiento de Lebacs, para evitar tener que sobrevolar nuevamente turbulencias cambiarias y evitar que se profundice el pesimismo, sino tendremos que seguir recalculando.

(*) Estudió economía en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en “Money Managment” en la Wharton School (University of Pennsylvania), “Corporate Finance” en la School of Continuing Education (New York University) y “Options & Futures” en el Commodities Institute del Chicago Board of Trade.