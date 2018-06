Una ex pareja de Juan Ramón “La Bruja” Verón lo denunció por violencia de género

La Justicia investiga una denuncia de un incidente en el que la mujer habría sufrido una fractura en una de sus muñecas

al ex jugador lo denunció quien fue su pareja durante 17 años/archivo

Juan Ramón “La Bruja” Verón fue denunciado por su ex mujer y la Justicia lo investiga ahora por un presunto caso de violencia de género.

La causa recayó en la UFI 13, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, quien deberá determinar si existió un ataque contra la denunciante, Flora Martiello, quien sufrió una fractura en la muñeca, según confirmó una fuente de la investigación consultada por este diario.

La presunta agresión del ex jugador campeón del mundo con Estudiantes en 1968 habría ocurrido a fines del mes pasado en la casa de la propia Martiello, quien estaría separada de Verón hace ya unos meses luego de haber estado en pareja 17 años.

Fuentes judiciales confirmaron a EL DIA que se le tomó declaración a la presunta víctima y que el reconocimiento médico determinó una carátula de “lesiones graves” para la investigación, lo que permitiría a la fiscal solicitar eventualmente la detención del ex jugador y actual colaborador de Estudiantes.

Según las fuentes consultadas, para avanzar con esa solicitud la fiscal analizará una serie de elementos reunidos en la investigación del incidente. Así como también el tipo de vínculo que mantenía la pareja.

“Todavía no hay una decisión tomada porque estamos en etapa de análisis de elementos de prueba”, apuntó una fuente de la UFI 13.

En ese sentido, se indicó que la fiscal citará en los próximos días a familiares de la mujer que radicó la denuncia. La entrevista tiene como finalidad la búsqueda de elementos que permitan a la fiscalía avanzar en un informe sobre la relación de la pareja ya disuelta.

“La lesión que presentó Martiello es una fractura en la muñeca. Un tipo de dolencia que requiere un plazo de recuperación de más de 30 días. Eso indica, según la legislación que estamos antes una lesión grave”, explicó un investigador vinculado con la causa.

La posibilidad de la detención se evalúa en la fiscalía, pero su resolución dependerá del Juzgado de Garantías Nº 1 , a cargo de Guillermo Atencio, que estaba en turno en el momento en que fue denunciada la presunta agresión.

La hija de la ex mujer de “La Bruja”, no habría estado presente al momento de la situación de violencia reflejada en la denuncia. No obstante, la fuente judicial consultada consideró que “su testimonio podría dar cuenta del contexto de la relación de las partes”.

En tanto, una de las fuentes consultadas agregó que “una vez que tengamos más claro el panorama se volverá a citar a la víctima para ampliar su declaración”.

abogado defensor

Por otro lado, según pudo saber este diario, Juan Ramón Verón no se encuentra en el país. No obstante, un abogado se presentó ante la UFI 13 para interiorizarse de la causa. “Esbozó la idea de pedir al juez la eximición de prisión”, se indicó desde la Fiscalía.

EL DIA se comunicó con un allegado a la familia Verón, vinculado también a la función dirigencial en Estudiantes de La Plata, con el objetivo de conocer la posición del ex jugador frente a este litigio. Al cierre de esta edición no había una respuesta en ese sentido.