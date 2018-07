Más quejas vecinales por calles intransitables en la Ciudad

A través del Whatsapp del diario El Día, vecinos enviaron imágenes desde distintos barrios para dar cuenta del pésimo estado de las calles.

Desde 491 entre 20 y 21 expresaron: "La empresa OCSA comenzó a arreglarla en noviembre pero para diciembre abandonaron toda tarea".

Y siguieron: "Luego de reiterados pedidos a la Delegación de Gonnet y a la Defensoría Ciudadana, aún sigue la obra sin terminar y la calle prácticamente intransitable en días de lluvia. Rogamos una solución urgente".

En 54 entre 149 y 150, en tanto, indicaron: "No hemos tenido ninguna respuesta pese a reiterados reclamos y pedido de audiencia al Intendente".

"Ya no ingresan los recolectores de residuos, ambulancias ni patrulleros", señalaron.

Por otro lado, desde Arturo Seguí relataron su experiencia con el Presupuesto Participativo, del que resultaron ganadores en 2017: "Recién ahora, luego de casi un año de reclamos, nos hicieron las calles que votamos. El día viernes removieron la capa protectora de la calle que los propios vecinos pagamos. Comenzaron la obra sin ningún tipo de planificación y dejaron a todo el barrio sin calles. Estamos rodeados de un barrial imposible de transitar".

"Desde la Delegación no obtenemos ningún tipo de respuesta y dicen no saber qué día van a retomar la obra. Varios vecinos quedaron atascados. Ni hablar que no tendremos recolección de residuos. Ni podrá entrar una ambulancia o los bomberos", explicaron.