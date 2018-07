Fuerte mensaje del flamante arzobispo de La Plata en su primer tedeum

Volvió a pronunciarse contra el aborto, se refirió a la economía del derrame y a la necesidad de generar oportunidades productivas

| Publicado en Edición Impresa

El primer tedeum del flamante arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, tuvo un fuerte contenido político y económico en la homilía. Mientras, durante la ceremonia religiosa integrantes de los grupos “pro vida” desplegaron sus pañuelos celestes al grito de “si a la vida, no al aborto”.

Con un mensaje direccionado a la preservación de la vida, la dignidad humana, y la ayuda a quienes están excluidos, monseñor Fernández se refirió al primer aspecto de su homilía, explicando en lo que consta el verdadero “espíritu de la política”, aquella que también “podríamos llamar ‘la política profunda’, para que lo que construyamos esté realmente asentado sobre la roca y no sobre arena”.

Fernández ahondó en diversos pasajes de su discurso tomando las palabras del papa Francisco, siendo él mismo quien explica que “cuando se dice que algo tiene espíritu esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria”.

“CUIDAR LA VIDA”

Y subrayó: “Es fácil entender por qué a muchos nos preocupa cuidar la vida de los que no nacieron para poder defender de verdad los derechos humanos. Porque los derechos de un ser humano se pueden defender en cualquier circunstancia solamente si ese ser humano tiene un valor no negociable. Pero si hoy le niego sus derechos porque es discapacitado, mañana se los niego porque es negro, y después se los niego porque tiene menos de 14 semanas o porque fue producto de una violación, entonces ¿qué fundamentos quedan para los derechos humanos? Siempre habrá alguna excusa para hacer desaparecer al que molesta. Que no nos digan que esto es un dogma interno de la Iglesia. No. Es humanismo. Siguen diciendo que son dogmas exclusivos de los creyentes. Sin embargo, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, siendo agnóstico, vetó una ley de aborto. No lo movía un dogma sin o una convicción profundamente humanista, la convicción de que la vida humana se defiende siempre o siempre quedará expuesta a cualquier atropello. En cambio, la liviandad con la que se está tratando el tema de la vida en el congreso, junto con la escasa creatividad que hay para buscar soluciones alternativas, nos da un indicio de una profunda crisis en la política argentina”.

Fernández también indicó: “La opción por los pequeños, por los más débiles, por los más pobres, supone percibir el altísimo valor de cada uno de ellos, e implica, según Francisco, ´servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia… y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos´ ¡Cuánto vale cada ser humano!”

“No como un político que recuerdo. Era muy querido por la gente, muy popular. Siempre sonreía y visitaba los barrios pobres. Pero en uno de sus actos, después de la movida hubo una cena, y se acercaban muchas personas pobres a besarlo. Hasta que en un momento dijo a sus secretarios con molestia: ´¡pero sáquenme estos negros de encima!´. Eso es política sin espíritu, y es peor que populismo. Es sencillamente mentira y politiquería barata”, remató el arzobispo.

“DERRAME O GOTEO”

En otro pasaje, Fernández dijo: “Hoy en día, vuelve a aparecer aquella vieja convicción mágica del derrame, aunque no se use esta palabra. Que lleguen capitales, y todo va a derramar. Es un mito implícito que parece un dogma de fe. Sin embargo, un ultracapitalista como Lester Thurow ya decía que esa suposición del derrame nunca se mostró realmente eficaz por más de veinte años. La gente apuesta, se esfuerza, confía, y luego se produce una devaluación, apuesta de nuevo, viene el corralito la deja patas para arriba, pero apuesta de nuevo; después surge una crisis de hipotecas en Estados Unido y de nuevo ve su salario depreciado; apuesta de nuevo y a los cinco años una variable inesperada le licúa el sueldo y los ahorros. Ya está claro que la economía no funciona como las matemáticas y que se vuelve cada vez más difícil confiar en las recetas mágicas”.

“Para colmo -agregó-, no tenemos que confiar en un derrame, sino en lo que realmente podría llegar a ocurrir en el mejor de los casos: un goteo”.

Durante el tedeum del 9 de julio, también remarcó ante la mirada de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente municipal Julio Garro, “la necesidad llamar a un pacto cultural. No hablo de la cultura en sentido académico, de la cultura como ilustración, sino en su sentido más amplio; como forma de vida de un grupo humano, como estilo, como formas de pensar, de trabajar, de expresar la propia fe y de festejar”.

Durante la homilía también se refirió a los efectos de la devaluación de la moneda y la necesidad de buscar los caminos para inversiones productivas en lugar de favorecer actividades financieras.