El Tanque Silva, ilusionado: "Voy a jugar en Gimnasia, estoy agradecido y contento"

Santiago Silva arribará hoy a La Plata para realizarse la revisión médica en horas de la tarde y sellar su segundo ciclo en el Club.

El delantero, de 37 años, se desvinculó ayer de Talleres y reconoció que jugará en el Lobo la próxima temporada.

El Tanque contó en Radio Continental de Córdoba, que "he tenido llamadas de dos o tres equipos de Primera y a uno lo tiene contento eso. Ya no soy jugador de Talleres porque no quisieron que siga y se abre otro camino y otras ilusiones".

Asimismo, aseguró que se va decepcionado con el presidente del club, Andrés Fassi, "como persona porque no dio la cara", y agregó que su partida "no fue por el contrato, porque yo no gano mucho y eso lo pueden averiguar enseguida".

Más adelante, el centrodelantero admitió que "seguramente voy a jugar en Gimnasia, un equipo donde me ha tocado estar y me han tocado vivir momentos muy lindos y también de los otros, y estoy agradecido y contento. Hubo otros equipos y yo me decidí por Gimnasia".

Por último, prometió que en Córdoba "ya van a tener noticias de mi rendimiento, lo puedo asegurar".

De esta forma, el Lobo se asegura otro refuerzo luego de la llegada del volante Víctor Ayala (compartió equipo con Silva en Lanús), mientras también es inminente la firma del delantero de Boca, Guido Vadalá.