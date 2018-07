En la Provincia prenden velas para que el ajuste sólo alcance a los 23 mil millones

Se hablaba de unos 45 mil millones. Pero Macri propone cambiar la forma de calcular lo que deberán absorber las provincias

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal parece haber ganado una batalla. Pero la guerra aún no está resuelta. De acuerdo al nuevo esquema de reparto del ajuste diseñado por la Nación que deberán hacer los estados nacional y provinciales para cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, a la Provincia le tocaría absorber unos 23 mil millones de pesos.

La cifra es sensiblemente menor a la que se venía manejando. Vidal se iba a tener que hacer cargo de unos 45 mil millones de pesos por la transferencia de las eléctricas Edenor y Edesur y de los subsidios al transporte.

La mandataria puso el grito en el cielo. Y reclamó que el ajuste fuera proporcional a lo que percibe cada provincia en concepto de coparticipación. Como Buenos Aires sigue siendo discriminada y recibe mucho menos recursos que los que genera, el peso que recaería sobre la Provincia sería mucho menor.

En medio del tironeo planteado por la mandataria por un lado y los gobernadores peronistas por otro, la Nación ideó una nueva propuesta que pasa por repartir el peso del ajuste según los criterios utilizados para el reparto de la coparticipación federal.

Según ese esquema, la Nación absorbería $ 200.000 millones del recorte, es decir, el 66,7% del total de $ 300.000 millones que el Gobierno calcula que deberá dejar de gastar para cumplir con la meta asumida con el FMI del 1,3% del PBI. Los restantes $ 100.000 millones deberán ser afrontados por las provincias, también según criterios coparticipables.

De ahí surgen los 22.800 millones de pesos que tendría que ajustar la Provincia, ya que Buenos Aires recibe el 22,8% de los recursos federales.

La nueva propuesta aún no fue aceptada por los gobernadores peronistas, que presionaban a la Nación para que la mayor parte del ajuste fuera absorbida por Buenos Aires y Capital Federal. En cambio, es bien vista por Vidal ya que está en sintonía con lo que venía planteando.

“Una medida justa, que debería ser tomada en cuenta, es que cada provincia aporte en relación con lo que recibe por coparticipación”, señaló hace algunas horas la Gobernadora.

Como la propuesta formulada por la Nación a los gobernadores aún no fue aceptada, en la Provincia no quieren aventurar por dónde pasará el ajuste. “Todavía no está confirmado el número”, aclaran los funcionarios.

Se sabe, por lo pronto, que habrá una reducción de la inversión en obras. Acaso, más toma de deuda para compensar.