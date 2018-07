Varios equipos cambiaron de entrenador

| Publicado en Edición Impresa

El torneo Apertura que organiza la Liga Amateur Platense y que tiene en juego la Copa diario El Día, tendrá una semana de descanso. Y en ese tiempo, los equipos buscarán ajustar algunos detalles de cara a la definición del certamen, ya sea en la máxima categoría (quedan tres reuniones), como en el ascenso, donde resta una sola jornada, y en la que el Centro de Fomento Ringuelet y la Asociación Iris se juegan el título.

Pero más allá de las posibilidades de los equipos que pelean arriba, hay algunos que cambiaron de entrenador, más allá de que todavía no está dicha la última palabra.

Por ejemplo, en Villa Montoro, esta semana asumió Matías Scelsio (ex San Martín de Los Hornos), quien estará acompañado por Gonzalo Ceratto, Fernando Rodríguez, Juan Lachalde, Juan Álvarez, Federico Prospiti, Martín Torres, Damián Romero, Leonardo Barragán e Israel De Martino.

En Peñarol Infantil, ya no estará Fabián Testa. Ahora, su lugar será cubierto por Federico Paicher y Martín Reyes, quienes ya trabajaron como dupla en AMEBS, Centro de Fomento Ringuelet y For Ever. De ayudante de campo estará Pablo López (también conducirá a la reserva) y Julián Bertúa como preparador físico.

Por el lado de la Comunidad Rural, desde la fecha pasada el portugués Adriano Custodio Mendes decidió dar un paso al costado en común acuerdo con los dirigentes, al margen de la buena campaña que viene realizando hasta el momento el equipo. Gente ligada al club de Los Hornos reemplazará al ex jugador de Estudiantes y Temperley.

Jorge Maderna estará acompañado por Alberto Stella más la preparación física de Fabián Ovando y Jeremías Muñoz. Además, en reserva estarán Germán Ramírez y Jonathan Lombardo.

Finalmente, San Lorenzo de Villa Castells también se quedó sin técnico, ya que Leandro Bilmezis renunció a su cargo. Ahora, los dirigentes buscan al sucesor, aunque no se descarta que gente ligada al club se haga cargo del grupo hasta que concluya el Apertura.