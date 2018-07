Fue a bailar, lo golpearon por todos lados y le robaron el auto

El joven denunció que fue atacado por rugbiers, en una disco de Gonnet. Al intentar huir, un taxista lo habría amenazado con un arma

Una noche de distracción para un joven de 21 años, integrante del equipo de básquet de Gimnasia y estudiante universitario, se transformó en una pesadilla de la que en la tarde de ayer le costaba reponerse.

El estupor y los dolores dominaban el ánimo de Rafael Rosende cuando relataba a este diario el ataque que denunció haber recibido ya en la madrugada del domingo, dentro y fuera de un boliche situado en Camino Centenario y 508. Según señaló, fue un grupo de jóvenes que tras varios capítulos de agresiones a trompadas, patadas y hasta con un palo, le robaron su auto cuando intentaba huir.

Todo empezó dentro de la disco, indicó. “Al pasar cerca, uno del grupo me choca. Ya había sucedido varias veces. Entonces, le pregunté si le pasaba algo y como respuesta recibí una trompada que me hizo caer. Ahí mismo me empiezan a pegar entre varios. Eran diez más o menos. Se acercó un patovica y nos sacó a todos afuera”, relató Rosende.

La situación empeoró y sumó otro episodio con un taxista, según denunció: “Me pegaron hasta con un palo. Corrí y me subí a un taxi, pero los que me habían pegado estaban sobre el auto, golpeando. El taxista sacó un arma y me dijo que me bajara o me mataba”. Según el jugador de básquet y estudiante de profesorado de Educación Física, “a los diez metros, el taxi paró, bajé y corrí hasta mi auto, que estaba en 508 casi 14. Cuando logro arrancar, llega un grupo de unos 5 y sacan un arma. Me hicieron bajar y se fueron en el auto, a todo lo que daba, pasando por arriba de la rambla”, dijo.

Rosende dijo desconocer a sus agresores, a quienes también acusa de robarle el celular. Luego del ataque que denunció en la comisaría de Gonnet los identificó: “Mis amigos me contaron que conocen a algunos y los ubicaron por las redes sociales. Son todos jugadores de rugby del club Los Tilos, de entre 21 y 22 años”, dijo.

Sin teléfono, sin auto, con golpes. Así terminó Rosende la noche de sábado, según denunció. También con una deuda. “El taxista pidió 500 pesos por el daño que tuvo el auto”, apuntó. Familiares y amigos fueron al rescate del muchacho y se quejaron ante los encargados del boliche. “Fueron cómplices de la agresión al mandarme afuera con los que me golpearon”, dijo.

En diciembre de 2013, en inmediaciones de esa disco, una joven de 25 años recibió un botellazo que le generó una lesión grave en la cara. Fue en medio de un incidente con custodios.