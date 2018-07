Macri sorprendió a los chicos de una pizzería platense que es todo un símbolo de inclusión

Visitó junto a la vicepresidenta Michetti un emprendimiento de 527 entre 27 y 28 con jóvenes con Síndrome de Down. Llegó en helicóptero y se desplegó un fuerte operativo de seguridad

Cuando Ramiro y Rocío, dos adolescentes con Síndrome de Down que llevan adelante el emprendimiento gastronómico “Un lugar especial”, preparaban las pizzas no se les ocurrió pensar que uno de los comensales les diría: “permiso, yo le voy a sacar el morrón porque no me gusta”, y mucho menos imaginaron que ese comentario sería del presidente Mauricio Macri, quien ayer los sorprendió junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti en su restaurante a puertas cerradas. “Sabíamos que iban a venir de la Presidencia a filmar un video, pero ni en sueños pensamos que conoceríamos al Presidente y a la Vicepresidenta”, contó, aún asombrado, el joven chef.

El proyecto inclusivo, en el que también participan Valentín y Aldana, es un emprendimiento gastronómico que arrancó en el verano cuando Silvia Madueño, mamá de Ramiro, decidió abrir en el quincho y jardín de su casa, situada en 527 entre 27 y 28, una pizzería atendida exclusivamente por personas con Síndrome de Down. Así su hijo cumpliría el sueño de tener un restaurante propio junto a otros chicos con su condición, una manera de que hicieran su primera experiencia laboral y demostrar lo que son capaces de hacer.

Desde que se difundió el trabajo de los chicos recibieron nuevos comensales, el apoyo de mucha gente y hasta el intendente Julio Garro fue a probar sus pizzas y les regaló utensilios de cocina. Por eso no les extrañó que un llamado de la Presidencia les adelantara días atrás que unos camarógrafos irían el martes a filmar su restaurante para dar a conocer lo que hacen.

Mientras los chicos esperaban en la casa, en medio de un cerrado hermetismo y de un gigantesco operativo de seguridad en torno al Estadio Único, el presidente Mauricio Macri llegó a la Ciudad en un helicóptero que aterrizó en el predio de 32 y 25.

TIMBRE Y SORPRESA

Cuando en la casa de 527 se escuchó el timbre y Silvia fue a abrir, se sorprendió por el inusual despliegue de policías y hombres vestidos con sobretodo; además se dio cuenta que estaba cortado el tránsito desde la avenida 25 hasta la 31.

“Vi que entraba una señora en sillas de rueda y cuando me fijé mejor me di cuenta que venía con - Mauricio - Macri. De la emoción me largué a llorar”, resumió Ramiro, y Rocío, su socia y amiga, agregó: “Casi me muero, era mi sueño conocerlo personalmente. Además el Presidente se acercó a mi, me felicitó, me dijo que era muy linda y ahí yo le pregunté si quería comer pizza”.

A Silvia la inesperada visita también la conmocionó, “aunque no tengo ideología política, se me aflojaron las piernas”, dijo.

Una de las primeras cosas a las que se refirió el Presidente fue a “la buena energía que tiene este lugar con todos estos colores, está muy bien decorado”.

Después les explicó que desde que conoció el emprendimiento quiso conocerlo y charlar con los adolescentes que lo llevan a adelante.

En cuestión de minutos, el jardín minuciosamente arreglado con cuadros de animales, banderines y una gran bandera argentina se llenó de gente.

En la cálida cocina donde los chicos cocinaron por horas, el Presidente y Gabriela Michetti, se sentaron a la mesa y expresaron su gratitud por abrirles las puertas de la casa. Todos se sorprendieron por la sencillez con la que se vincularon a los anfitriones.

“Macri nos confesó que nunca come pizza de roquefort, pero probó la nuestra y le encantó; después se comió una de morrones, pero se los sacó, entonces la vicepresidenta le dijo que él tenía demasiadas mañas”, sostuvo Ramiro.

Siempre interesado por temas deportivos, también quiso saber si alguno era de Boca y Ramiro le respondió su simpatía por Gimnasia y la de su padre por los colores xeneizes.

La actividad del Presidente en la Ciudad se concentró en su visita a la pizzería. Durante la hora que permaneció allí se interesó por ese proyecto comercial con fines de inclusión social, recorrió el jardín y escuchó atentamente cómo se reciclaron distintos objetos hasta convertirlos en vasos, mesas y sillas.

El Presidente también averiguó los precios de las pizzas y se sorprendió cuando Silvia le dijo que la mas cara costaba $ 160. “Están a muy buen precio, son bastante rellenas, tendrían que cobrarlas un poco mas”, habría sugerido el primer mandatario.

La Vicepresidenta habló durante un rato largo acerca de la inclusión laboral y solicitó a los padres de Ramiro correos electrónicos y teléfonos para invitarlos a seminarios que se realizarán en torno a ese tema.

Cuando se enteró que la mayoría había hecho muchos cursos de capacitación antes de abrir la pizzería, Mauricio Macri le dijo a los jóvenes que necesitaba que ellos no aflojaran en su lucha. “Yo soy mozo, cocinero y estudio para panadero”, destacó Ramiro y agregó que el Presidente le dijo: “Cuántos títulos” y lo felicitó.

Gabriela Michetti también reflejó su experiencia en las redes, destacó su paso por la pizzería que “promueve la inclusión y es atendida por chicos con discapacidad”.

Para los chicos la visita presidencial quedará grabada entre sus mas significativos recuerdos. Dijeron que la sienten como un estímulo para seguir en la carrera de los sueños.

Mientras otros logros se cumplen, ya proyectan la reapertura de la pizzería en la primavera, algo que de momento suspendieron porque tienen las mesas en el jardín y las temperaturas invernales son muy bajas.

“Cuando florecen las plantas y los árboles se llenan de hojas, este es un lugar muy agradable, llegamos a tener 21 mesas completas con unas 90 personas; todos muy bien atendidos por los chicos”, sostuvo Silvia.v

Mientras pasan el invierno continúan con el proyecto de la elaboración de pizzas para eventos.