ADIP recibe a Brandsen; Everton ante Villa Lenci y partidazo en Aeropuerto

En otro de los destacados, Estrella de Berisso, también escolta, será local de Porteño. La fecha comienza hoy a las 15:30

| Publicado en Edición Impresa

La duodécima fecha del torneo Apertura de primera división, de la Liga Amateur Platense, y en la que está en juego la Copa diario El Día, ofrece esta tarde un programada de actividades intenso, donde los equipos que pelean los puestos de privilegio empiezan a definir gran parte de su futuro futbolístico. La jornada pertenece a la 12º fecha y comenzará a partir de las 15:30.

ADIP (25), líder de primera división, será local en Villa Castells de la Asociación Brandsen (13), en un partido donde el Naranja buscará dar otro paso en procura de llevarse el premio mayor.

Si bien la diferencia respecto de los más inmediatos perseguidores es de apenas tres unidades (quedan en juego 15), los de Jorge Casanueva saben que para llegar al título depende de sí. Por eso, el partido de hoy será clave para ampliar sus pretensiones.

Los escoltas, mientras tanto, tendrá por delante compromisos de alto riesgo. Por ejemplo, CRIBA (22), que en base a buenos resultados se metió en la pelea, recibe en 2 y 611 al Círculo Cultural Tolosano (21), que sin hacer demasiado ruido está en la conversación.

Everton (22), que también es uno de los escoltas, visita en Altos de San Lorenzo a Villa Lenci (14) (21 y 78), con la necesidad de sumar de a tres para no perderle pisadas a ADIP. Que precisamente lo enfrentará el sábado que viene, en el partido más destacado de la undécima fecha, la que no se jugó el último fin de semana debido a las lluvias que castigaron a la Región.

Y Estrella (22), en 8 y 169, recibe a Porteño buscando el triunfo y mirando de reojo lo que suceda en los otros partidos.

RINGUELET, POR LA CORONACIÓN

En lo que respecta al torneo de ascenso, la fecha 12 que comenzará a las 15:30 también ofrecerá un programa interesante para analizar, y que a diferencia del torneo de primera, empieza a resolverse.

El líder, el Centro de Fomento Ringuelet (25), recibe en 25 y 514 nada menos que a su escolta, la Asociación Iris (23), en un partido definitorio, ya que una victoria del “tricolor” lo dejará a un paso de la vuelta olímpica. Los dos equipos llegan en igualdad de condiciones, pero Ringuelet arriba con ventaja, porque es el líder y porque lleva dos unidades de ventaja.

La fecha se completa con estos partidos: Romerense vs. Fomento (517 y 168); Las Malvivas vs. La Plata FC. (528 y 140); For Ever vs. Alumni (70 y 148); Independiente de Abasto vs. Argentino Juvenil (208 y 517); San Martín vs. Polideportivo Gonnet (58 y 145) y Talleres vs. Tricolores.