Juan Martín Del Potro frente a la chance de ser el número tres del ranking mundial

El tenista tandilense se mide hoy, no antes de las 11:45 (hora nuestro país) con el francés Gilles Simon. Televisación por ESPN

La sorpresiva eliminación del alemán Alexander Zverev frente al letón Ernests Gulbis en cinco sets le abre la posibilidad a Juan Martín Del Potro en el puesto número tres del ranking mundial de la ATP lo que sería la mejor ubicación del tandilense como tenista profesional.

Para que esto se produzca deberá alcanzar las semifinales del actual torneo de Wimbledon.

Claro que la tarea no será sencilla para Delpo. En la jordana de hoy - no antes de las 10:45, hora de nuestro país y televisado por ESPN-, el tenista argentino tendrá que derrotar al siempre complicado francés Gilles Simon, en la cancha número 2 del complejo de All England Lawn Tennis. En el caso de ganar, Del Potro podría enfrentarse en la siguiente rueda con el número 1 del tenis mundial Rafael Nadal, que hoy deberá medirse con el checo Jiri Vesel.

En lo que respecta a Juan Martín Del Potro y Gilles Simón será el octavo enfrentamiento en el circuito profesional. El argentino ostenta en su poder cuatro triunfos (ganó los tres que disputaron sobre césped) contra tres del francés.

Entre otros de los partidos que se destacan en la jornada de hoy -ayer no hubo jornada en Wimbledon- se destacan: Roger Federer vs Adrian Mannarino, Gael Monfils vs Kevin Anderson, Karen Khachanov vs Novak Djokovic y Kei Nishikori vs Ernests Gulbis.