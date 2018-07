“No estoy enferma, soy gay”

| Publicado en Edición Impresa

Alison Van Uytvanck (24 años) y dio el golpe en Wimbledon. La número 50 del ranking eliminó a la española Garbiñe Muguruza y sacudió la calma del tradicional All England. Sin embargo, la belga no dio que hablar solo por su triunfo sino por su festejo, donde se besó con su novia, Greet Minnen, en lo que fue un momento histórico dentro de la catedral del tenis. “No creo que me sienta más libre ahora, simplemente decidimos que era algo que no queríamos guardar para nosotros mismos, porque estoy feliz y no hace ninguna diferencia si eso es con una mujer o un hombre. Siento que es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos y eso me hace sentir más libre”, subrayó Van Uytvanck. “No estoy enferma, no tengo ningún tipo de enfermedad. Simplemente creo que es algo bueno porque he podido mostrarme como una persona gay”, agregó.